大谷翔平がトミー・ジョン手術後に球速を上げている理由は…筋肉博士が解説「結果球が速くなるんです」

トミー・ジョン手術後に球速を上げている理由

8日に配信されたABEMAのスポーツ番組『ABEMA スポーツタイム』(毎週日曜22:00〜)では、「大谷の肉体 徹底解剖SP」と題し、大谷翔平の桁違いのパワーの秘密を特集。そのメカニズムを筋肉に関する研究のスペシャリストである“筋肉博士”こと谷本道哉氏(順天堂大学スポーツ健康科学部教授)とともに紐解いた。

大谷がトミー・ジョン手術後に球速を上げている理由についても議論が展開。大谷は2025年の復帰登板で最速161.3km/h、さらにその後の登板では163.7km/hを記録し、MLB自己最速を更新した。

野球ファンの間では「トミー・ジョン手術後、スピードが上がる」という都市伝説も囁かれているが、この現象について谷本教授は「手術のおかげというより、手術によって早い球を投げる力に肘が耐えられるようになる。そこで思いっきり投げられるようになり、結果球が速くなるんです」と説明。

また、「肘のケガは、速球投手の宿命。ここを守る筋肉は基本的にないんです。だから球数制限をしないといけない」と話しつつ、「腱が強くなることで一番スピードが出るフォームで投げても肘が耐えられるってところもあると思います」と解説した。

また、「MAX何キロくらいまで可能だと思う?」と問われると、谷本教授は「ポテンシャルとしては170km/hも可能」と言及。ただし条件があるとも話し、「ホームランを量産するバッターと最速投手を同時に成立させるのはバイオメカニクス的には非常に難しい」「打者として必要な腕の筋肉が、投手としては荷物になってしまう。球速だけを速くしようと思うと、もう少し腕を細くした方がいい」と二刀流の難しさを指摘した。

【編集部MEMO】

『ABEMA スポーツタイム』(毎週日曜22:00〜)は、“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。メジャーリーグやサッカー日本代表選手がプレーする世界最高峰のヨーロッパサッカーなどの「絶対見逃せない戦い」や「いま覚えてほしい注目の選手」などを紹介する。