大谷翔平は“寸胴型”「脇腹の内腹斜筋が非常に発達」「このドラム缶のような胴体が…」　桁違いのパワーの秘密を筋肉博士が分析

大谷翔平の桁違いのパワーの秘密について、専門家が筋肉の観点から分析。“筋肉博士”こと順天堂大学の谷本道哉教授は、大谷の体型は逆三角形ではなく“寸胴型”だといい、「普通の外野フライがホームランになるのは、この体幹の強さがあるから」と解説した。

大谷翔平の桁違いのパワーの秘密

8日に配信されたABEMAのスポーツ番組『ABEMA スポーツタイム』(毎週日曜22:00〜)では、「大谷の肉体 徹底解剖SP」と題し、大谷翔平の桁違いのパワーの秘密を特集。そのメカニズムを筋肉に関する研究のスペシャリストである“筋肉博士”こと谷本道哉氏(順天堂大学スポーツ健康科学部教授)とともに紐解いた。

まず、WBC台湾戦で放ったホームランについて、稲本潤一氏が「体勢があまり良くないように見えたのに、なぜホームランになったのか」と疑問を投げかけると、川崎宗則氏(※崎はたつさき)は「遅い球に合わせながらも、バットのヘッドはしっかり加速している」と分析。

そして「普通のプロ野球選手ならあの体勢では飛ばない。あれが100mを超えていくのは大谷選手のパワーがあるから」と、桁違いの打球を生み出すスイングについて語った。

これを受け、谷本教授は大谷のパワーの源となる筋肉について解説。「一般的にムキムキな人というと逆三角形のイメージが強いと思いますが、大谷選手は“寸胴型”なんです。それは、脇腹の内腹斜筋が非常に発達しているから」と説明する。

さらに、この筋肉は身体を強く捻る動作に重要な役割を果たすといい、「このドラム缶のような胴体が、足からの力を腕へ伝えている。普通の外野フライがホームランになるのは、この体幹の強さがあるから」と分析した。

