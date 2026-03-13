＜応募〆: 2026/3/27＞【5名様】こめ油を使ったやさしい味わい「日清こめ油ドレッシング 和風・焙煎ごま」セットをプレゼント
「日清こめ油ドレッシング 和風・焙煎ごま」プレゼント企画
サラダやおかずに“やさしいおいしさ”を添えてくれる、日清オイリオグループの2月27日に発売した「日清こめ油ドレッシング 和風・焙煎ごま」セットをプレゼント。
食用油にはこめ由来のうまみとコクが特長の「こめ油」を、食用酢には「こめ酢」を使用。
“素材感”と“健康感”をどちらも大切にした、毎日の食卓に使いやすいドレッシングです。
■こめ油とこめ酢にこだわったやさしい味わい
ドレッシングのベースとなる食用油には、天然のビタミンEを豊富に含むこめ油を使用しています。
うまみやコクを感じながらも軽やかな口当たりで、素材のおいしさを引き立ててくれるのが魅力です。
食用酢とこめ酢を合わせ、毎日でも使いやすい味わいに仕上がっています。
■「和風」たまねぎの甘みと醤油のコクが広がる一本
和風ドレッシングは、たまねぎの甘み、醤油のコク、かつお節のうまみを組み合わせ、オリーブの実をアクセントに加えています。
サラダはもちろん、冷しゃぶ、温野菜、豆腐料理などにもよく合い、幅広いメニューに活躍する万能タイプです。
和食との相性が特に良く、食卓に寄り添う味を楽しめます。
■「焙煎ごま」深煎りの香ばしさとまろやかさ
焙煎ごまドレッシングは、深煎りした香り高いすりごまと粒ごまを組み合わせ、ごまの風味を存分に楽しめる一本です。
まろやかな口当たりと香ばしさが広がり、サラダはもちろん、豚しゃぶ、バンバンジー、冷麺など、さまざまな料理を引き立ててくれます。
家庭で定番の“ごまドレ”を、こめ油ならではのやさしい味わいで楽しめます。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「日清こめ油ドレッシング 和風・焙煎ごま」をセットにして5名様にプレゼント。
素材のやさしさとおいしさが詰まった2種類のドレッシングを、この機会にぜひお楽しみください。
プレゼント内容
|商品名
|
「日清こめ油ドレッシング 和風・焙煎ごま」セット
|人数
|5名様
|価格
|各種443円（税込み）
|商品詳細
|内容量：各種300ml ・ PET ボトル
賞味期限：12ヶ月
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント3月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/3/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/3/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年3月27日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
日清オイリオグループお客様相談窓口
フリーダイヤル 0120-016-024
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供：日清オイリオグループ株式会社)