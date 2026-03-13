ソニー・クリエイティブプロダクツは3月13日、キャラクター「タマ＆フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」と「東京リベンジャーズ」のコラボグッズを、HMV＆BOOKS対象店舗にて発売する。

今回のコラボは、タマたちが住む3丁目の世界に、大切な仲間との絆・青春を描いた『東京リベンジャーズ』のみんながやってきたという世界観のもと実施する。

3月22日まで、HMV＆BOOKSの全国14店舗(※)にてコラボグッズを販売する。期間中、対象商品を2,200円購入するごとに、全8種の特典ポストカードをランダムで1枚プレゼントする。

※HMV仙台E BeanS、HMVイオンモール太田、HMVイオンモール羽生、HMVイオンモール春日部、HMVららぽーと横浜、HMVららぽーと柏の葉、HMV＆BOOKS SHIBUYA、HMVイオンモールむさし村山、HMVイトーヨーカドー宇都宮、HMVイオンモール木曽川、HMVイオンモール岡崎、HMVパークプレイス大分、HMV＆BOOKS HAKATA、HMV阪急西宮ガーデンズ

(C)Sony Creative Products Inc.

(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会