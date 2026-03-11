コピス吉祥寺は3月1日から、サステナブルをテーマにしたイベント「Share for good!2026」を開始した。31日まで実施する。

イベントキービジュアル

今回は、A館6階キャラパーク吉祥寺内に3月7日にオープンする店舗ジャッキーズマルシェの「くまのがっこう」とコラボレーションし、子どもから大人まで楽しみながらSDGsを学べる企画を展開する。

くまのがっこうイメージ

期間中は館内でコラボ展示を行うほか、各所でくまのがっこうが考えるSDGs冊子「くまのこたちの まいにち」のShare for good!コラボレーションver.を配布する。

SDGs冊子「くまのこたちの まいにち」のShare for good!コラボレーションver.

館内スタンプラリーでは、限定クリアファイルをプレゼント。野菜と米を再利用したクレヨンを使う塗り絵ワークショップを実施する。3月7日・8日には、読み聞かせやステージイベントが楽しめる屋外広場イベント「Jackie is here!」も開催。3月8日には、現役保育士で育児アドバイザーである「てぃ先生」が登場する。

オリジナルクリアファイル

そのほか、リサイクル紙袋のシェアや廃材を活用したアート展示、武蔵野市と連携した環境キャンペーン、成蹊学園の学生による活動発表など、多様な切り口で持続可能な社会について考えるきっかけを提供する。