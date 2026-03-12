RIKU「遠距離がなくなるかも」 NiziUが願う、大切な人に“今から会いに行ける”世界

――未来を想像するだけでワクワクする！
RIKU：今月のNiziU LOCKS!は毎日、スペシャル授業「NiziU LOCKS! Future Life with U！」を開講します！ この授業は「リニア中央新幹線」が開業する遠くない未来について、生徒のみんなと一緒に考えていく授業です！
AYAKA：JR東海さんが開業に向けて進めている「リニア中央新幹線」！ 時速約500キロで走って、東京～名古屋間が最速40分、東京～大阪間は最速67分で移動することができる、すご〜く速い未来の乗り物です！
MAKO：そんなリニアが開業する未来は、どんな世界になっているのかな？ あるいはどんな未来になっていてほしい？ それを生徒のみんなに書き込んでもらって、一緒に考えていきたいと思います！
＜ラジオネーム・WithUのしょーへいくん 静岡県 15歳 男の子＞
自分がなってほしい未来は、空を飛べる靴がある未来です。そうすればNiziU先生のライブでも、最上階にいるお客さんに近い距離で、スピーディーに会いに行けると思うからです！
AYAKA：すごい！ でも、私たちに相当な技術が必要になりそう。
RIKU：これ、履きこなすの結構難しいんじゃない？
AYAKA：運動神経が大事だよ。
RIKU：確かに。靴が凄くても……。
MAKO：うちらの問題だよね（笑）。
RIKU：運動神経がなかったら派手にコケそうだし……。
AYAKA：じゃあ、その未来のために体幹トレーニングを頑張ります！
MAKO：ちなみにNiziUの曲で、飛びながら歌いたい曲ってある？
RIKU：えー、なんだろう。
MAKO：私はこれかなって思った！「Let's fly fly & fly」って、みんなで飛ぶの！
全員：（笑）。
AYAKA：意外としっとり!?
RIKU：「Paradise」ね。
AYAKA：そう、「Paradise」で！
RIKU：ちょっとおもしろいけどね！
AYAKA：それこそタケコプター感ない（笑）？
RIKU：原理的には同じだね。
MAKO：なんか、またドラえもんにつながったね。導かれているのかな？
RIKU：本当に四次元ポケットがあったら何でも叶うんだけどね。現実はそうもいかないから。
MAKO：でも、そういう未来を想像するだけでワクワクするね！
RIKU：リニアが実現しているんだから、これからもっと夢が叶っていくはずだよ。夢だと思っていたものが現実になってきている世界ですから！ 可能性は無限大！ 本当に今後が楽しみです！
――「遠距離」っていうものがなくなるかも？
＜ラジオネーム・NiziUちゃんが生きがいさん 山梨県 19歳 女の子＞
私は「“遠いから無理”っていう言い訳が消える未来。会いたい人に、今から会いに行くって言える世界」になったらいいなと思います。リニアがあれば、NiziUにも、大切な人にも、思い立ったその日に会いに行ける。距離じゃなくて“気持ち”で動ける未来になってほしいです！
RIKU：素敵〜！本当にそうだよね。移動が理由で会えないのが一番悲しいし、もどかしいもん。
MAKO：「朝はこのイベント、夜はこのイベント！」って動けたら、もっとWithUに会える機会も増えるよね。
RIKU：実際あるよね。「前日大阪にいたから、翌朝の仕事に間に合わない」みたいな。リニアがあれば、もっと色んなお仕事ができるし、何より家族や大切な人にたくさん会いに行けるのが素敵。
MAKO：今しか会えない瞬間ってあるしね。
RIKU：そう。「遠距離」っていうものがなくなるかも！
MAKO：それ、めっちゃ大きいんじゃない？
RIKU：単身赴任中の旦那さんも、毎日お家に帰れるようになるかもしれないし。
MAKO：本当に楽しみ！！
RIKU：みんながもっと自由に会える世界になったらいいなと思います。さて、今日の授業はどうでしたか？
MAKO：なんだかこんな話をしているのが不思議な感覚だった！
RIKU：未来について、しっかり考えさせられる授業だったね。
MAKO：夢が広がるし、これから絶対に思い描いた通りの未来になりそうな感じが……うん！
AYAKA・RIKU：えぇ〜〜、急にどうしたの（笑）？
MAKO：楽しみにしております（笑）！
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info