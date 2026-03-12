Mrs. GREEN APPLE大森元貴 5,000万本突破に「1秒に6本売れている計算らしいので」ブランドリーダーをつとめる『キリングッドエール』爆発的ヒットを祝う

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月9日（月）の放送では、日付にちなんだ「サンキュー（感謝）」のメッセージを伝え合うとともに、大森がブランドリーダーの1人をつとめるキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」の爆発的なヒットを祝しました。大森：3月9日です！若井：うぉう！藤澤：3月も9日ですか！若井：サンキュー！大森：……来ました（笑）。若井：いつもサンキュー！大森：今日はそういう日ですか？若井：いつもサンキュー！ マジで！ 2人！藤澤：サンキュー！大森：「いつもサンキューの日」にしますか！藤澤：ああ、確かに！ そうだね！若井：生徒のみんなも！大森：こちらこそサンキュー！若井：りょうちゃん（藤澤）はどう？藤澤：あっ……本当に本当に、サンキューです！若井：……何言ってるんだ……！大森：（3月3日に）「キリングッドエール」の「大反響御礼発表会」がありましたね！

#キリングッドエール

新CM「１秒に６本！？篇」が公開されました！



5,000万本突破は、なんと1秒に約6本売れている計算！

ブランドリーダーからも、嬉しさと感謝の気持ちがあふれます✨



※2026年1月末時点累計出荷本数

（350ml缶換算）#綾瀬はるか #MrsGREENAPPLE #大森元貴 #浜辺美波 #鈴木亮平 pic.twitter.com/sixrGwM0M5

— キリンビール / KIRIN BEER (@Kirin_Brewery) March 3, 2026藤澤：ありましたね！大森：（2025年10月の販売開始後3ヵ月間の累計出荷数が）5,000万本突破ですって！ 単純計算で言うと、1秒に6本売れている計算らしいので。若井さんが楽曲「GOOD DAY」で弾く7秒間のリフで、42本売れているということですよ！若井：そうです！ 僕がソロを弾いている間に42本！ すごいですよね……！大森：今、弾いておく？ ソロ！若井：あ、いいですか？ たぶんもう、大体わかるよ！大森：若井にまでなると、"口"でソロいけるもんね！若井：うん！大森：ちょっとじゃあ、お願いしていい？若井：グ〜ッ♪ グ〜ッ♪ グ〜ッ♪大森：あ、そこからやってくれるの？（笑）若井：ドン！ チャッ！ ドン！ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥ〜〜♪ ドゥドゥドゥドゥーン♪ ドゥーン♪ ナナナナ〜〜〜♪ ハァ〜〜〜ッッ!!!大森：……今、42本売れました！藤澤：おお〜〜！若井：コーロガーレ……コーロガーレ……。大森：（笑）。若井：フェードアウトしましたけれども！大森：42本売れました！ ありがとうございます！