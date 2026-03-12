「鏡を見てショックを受けた」大沢あかねが36歳で“美容オタク”に目覚めた理由

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。今回の放送では、大沢あかねさんをゲストにお迎えしてお届けしました。2009年に劇団ひとりさんと結婚し、現在は15歳、9歳、6歳の3人のお子さんのママでもある大沢さん。その日常を「毎日がお祭り騒ぎみたいな」と笑います。「ずっと怒っていますよ。『なんで宿題やんないの！』『なんでこれ片付けてないの！』『ゲームばっかりしない！』って。怒りすぎて喉が開きっぱなしで、いい感じに仕上がっています（笑）」と、タレントとしての顔とは別の、リアルな母親としての顔を覗かせました。気になる仕事と育児の両立については、「仕事優先のスケジュールを組みつつ、子供の行事がある場合は事前に連絡してお休みをもらう」というスタンス。さらに、まだ保育園に通っていない一番下のお子さんを現場に連れて行くこともあるそうで、現場のスタッフに遊んでもらう経験は、子供の成長にとっても良い刺激になっていると語ります。そんな多忙な日々を送る大沢さんは、美容実用書「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」を発売したばかり。大沢さんが美容に目覚めたのが36歳のとき。なぜ遅咲きで「美容オタク」になったのでしょうか。意外にも、以前は「ズボラで何もしていなかった」のだそう。「プロのヘアメイクさんが綺麗にしてくれることに甘えて、お風呂上がりはオールインワン化粧水を顔と体に全部パンパンパンってやって終わり！ でも、3人目の出産後に2年半お休みして、ある日の朝起きて鏡を見たときにショックを受けたんです。くすんで、たるんだ自分がいて……。一方で、テレビの中の共演者たちはキラキラしている。『これはまずい』と思って、自分の肌に向き合うことにしました」と美容に開眼したきっかけを明かします。36歳からの再出発。大沢さんがまず見直したのは、意外にも「洗顔」でした。「朝、しっかり泡で洗顔をすること。夜の間に付いた埃やハウスダスト的なものを泡で洗い流してあげるだけで、肌が柔らかくなり、その後の化粧水の浸透が見違えるほど良くなりました」これには、スキンケアを簡略化しがちだったきゃりーも「落とすことが大事なんだ！」と目から鱗の様子でした。そして、美容実用書の最初の項目でおすすめしている「お風呂美容」について話題が及びます。時間が限られているママにとって、美容の場は「お風呂」だといいます。大沢さんはお風呂の時間を単なる洗浄の時間ではなく、フル活用の美容タイムに変えることを提唱しています。〇自宅でよもぎ蒸し：ネットで購入したセットを使い、お風呂場で本格的なケア。〇お風呂ポンチョ：サウナのように汗をかき、デトックス。〇ながらケア：トリートメントを塗り、100円ショップの使い捨てシャワーキャップを被ってよもぎ蒸しをすれば、髪も肌も同時に整う。こうした「お風呂美容」を長続きさせるコツは「楽しみを見つけること」だといいます。「好きな入浴剤を数種類用意して、その日の気分で選ぶ。防水ケースに入れたスマホで韓流ドラマを見たり、推しの音楽を聴いたり」と、一人時間を充実させることが大切だと断言しました。ゲストが背中を押された作品を紹介するコーナーで、大沢さんが挙げたのは祖父（大沢啓二さん）から贈られた言葉「実るほど頭を垂れる稲穂かな」でした。カリスマモデルとして一世を風靡し、少し生意気になっていた若き日の大沢さん。そんな彼女を祖父は行きつけのスナックに呼び出し、メモに赤ペンでこの言葉を書いて「財布に入れておけ」と渡したそうです。「稲穂に実がつくほど頭が下がるように、成功すればするほど周りに感謝をしなさい。この言葉を忘れないで芸能界を生きていきなさい、と。芸能界にいるとたくさん人もいるから、今でも端まで見えていないなと感じるときには、この言葉を思い出して、皆さんへの感謝の気持ちを忘れないようにしています」と大沢さん。その謙虚な姿勢と言葉「実るほど頭を垂れる稲穂かな」に、きゃりーも「素敵なお言葉を知ることができたので、自分もちょっと教訓にしていきたいと思います」と頷いていました。幸福感あふれるオーラをまとう大沢あかねさんに、きゃりーが投げかけたのは「家族円満の秘訣」でした。三児の母であり、芸人の劇団ひとりさんを夫に持つ大沢さんが即答したのは、「良い距離感でいること」という意外にもクールな答えでした。「うちは主人も私も1人でいる時間がすごく好きなんです。お互いの趣味の時間は邪魔をしない。子供を送り出した後は、無理に一緒に過ごすのではなく、お互いにそれぞれの時間を楽しむ。その距離感が私にはすごく楽なんですよね」と、お互いに似た性格がハマったそうです。そして、最近では「肌管理オタク」としても知られる大沢さんですが、その美容に対する姿勢も非常に合理的です。「家ではずっとイライラしていますよ！ 家ではニコニコしているときなんかあまりないです」と笑う大沢さんですが、子育ての予想外の出来事に余裕を失いそうになったとき、彼女を救うのが「美容の時間」なのだそうです。「余裕がないからこそ、美容の時間があって良かったなと思うんです。その時間を充実させることで、終わった後に家族に対して優しくなれる。自分を整える時間って大事ですよね」。自分自身のケアによって、豊かな心の貯金を増やす。そんな肯定する意識の在り方こそが、大沢さんのハッピーなオーラの源泉なのかもしれません。きゃりーは、「自分自身を大切にしなければ、誰も大切にしてくれない。やはり自分と向き合うことに時間を費やすのはめっちゃ大切なんだなと思いました。キラキラしているママたちは、しっかり自分自身の時間を持って、心に『余白』を作れていることなんだと気づきました。私もそんなキラキラママになれるように、自分を大切にしていきたいなと思いました」と、大沢さんとの対談を振り返りました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN