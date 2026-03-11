Mrs. GREEN APPLE大森元貴「悪い連鎖は、どの世代に対しても、どこの環境においてもあるけど…」バイト始めた19歳リスナーの悩みに若井滉斗、藤澤涼架と贈るアドバイス

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。3月2日（月）の放送では、アルバイトを始めたばかりのリスナーから寄せられた「思い描いていた大人の社会とのギャップ」に悩む相談に対して、メンバーそれぞれが自身の考えを語りました。私は今、思い描いていた大人の社会とかけ離れているギャップに、とても落ち込んでいます。私は大学生になって初めてアルバイトを始めたのですが、挨拶を無視する大人や、人の悪口を言う大人にとてもショックを受けてしまいました。高校生のときは毎日吹奏楽に明け暮れていたので、こんな人たちが身近にいることを知らずに過ごしていました。母に相談すると「そんな人は周りにたくさんいる。気にしなくてもいい」と言われたのですが、大人になるにつれ、そういったことに慣れてくるものなのでしょうか。気にしなくてもいいと分かっていても、「私が何か悪いことをしたのではないか、私は嫌われているのではないか」と思ってしまいます。社会人になったとき、私はしっかりやっていけるのか、とても不安です。（大阪府 ぴぃすけ 19歳 女の子）若井：なるほど。大森：大人の社会って、本当に楽しくて……！若井：いや、ちょっと危なくないか？ その方向は（笑）。大森：キラキラしていて……！ みんなもフワフワしていて……！藤澤：“フワフワ”（笑）。大森：お菓子の世界みたいな……！若井：危なくない？ 本当かな？大森：……って感じじゃ、ねえぞ!!藤澤：じゃねえぞ!!大森：感じじゃねえぞ!!若井：おう!! 歌詞!!藤澤：そこ（笑）？大森：本当に……（笑）。いやー、難しい！ りょうちゃん（藤澤）！藤澤：っっ！ でもっ！ 分かる！ すごく！ 気持ち！ 俺！若井：りょうちゃんも吹奏楽をやってたしね。藤澤：やってたし。元気な挨拶、キャッチボール、大事にしてる。でも、その気持ちは変わらない。今も、ずっと。自分の中でそれを大事にできていることが、もう、すごく大切なことだと思います。でも、人にその考え方を強要したり、ぶつけたりすることで、ぴぃすけの中でモヤモヤを抱えるのも絶対に違って。ぴぃすけがそういう態度を大事にしているんだな、というのが人に伝わって……。大森：伝わったんじゃないかな。藤澤：「ぴぃすけってすごい素敵な人だな」と周りに思われたりとか、「私もそういう風になりたい」という、そういう伝染を自然と生んでいくと思うから。大森：悪い連鎖というのはありますよ。どの世代に対しても、どこの環境においても。悪い連鎖をどういう風に断ち切るかということを考えれば良い！ あれを直そうとか、人に影響を及ぼそうというのは、おこがましい話ということでいいんじゃないでしょうか。そう思っておくくらいがちょうどいい！「私が気を付けよう」ということで良いと！藤澤：ぴぃすけが大事にできていることが、大事！若井：おー！ 素晴らしい！藤澤：ありがとう!!若井：おう！ センキュー！大森：センキュー！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info