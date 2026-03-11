国際女性デーに合わせ、女性のための安全運転教室を開催｜「家族のために安心を運ぶ私のハンドル」

トヨタ・コニック・プロ株式会社は、3月8日の国際女性デーに合わせて女性のドライバーを支援する安全運転教室「家族のために安心を運ぶ私のハンドル」を開催した。

【画像】女性の日常に寄り添い、親近感のある形で実施された、女性による女性のための安全運転教室（写真8点）

子どもの送り迎えや通院、買い物など、多くの家庭では日常生活の移動を女性が担っているケースも少なくない。このイベントでは、そうした日常を支える女性の「移動」に注目し、運転に対する不安を軽減するとともに、安全で安心な運転の知識を共有することを目的に実施された。会場となったのは、AriakeMiraie(東京・有明)。講師に、女性向けの運転講座に経験が豊富な交通安全応援ユニット「OKISHU(オキシュー)」の吉田由美氏（カーライフ・エッセイスト）まるも亜希子氏（カーライフ・ジャーナリスト）を迎え、実際に役立つ知識のレクチャーが実施された。

講義の中には、安全運転をする上で重要な要素の確認や適切な運転ポジションについての解説、チャイルドシート・ジュニアシートの正しい選び方などの基本的な情報のほか、車内でリラックスして運転できる音楽やアロマの選び方についてや、眩しさを軽減するサングラスのカラーの特徴など、女性ならではの視点に基づいたテーマが取り上げられた。

安全運転と考えると、教科書に出てくるような複雑な交通規則の話や高度なドライビングテクニックを連想してしまいがち。しかし、本講習では講師たち自身が女性当事者として女性の日常に寄り添った形で講義を行うことで、女性の”あるある”が随所に盛り込まれ、親近感ある形での安全運転教室となった。