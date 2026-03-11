Daichi Yamamoto、MIKADO、NENEによるPOP YOURSオリジナル楽曲リリース

Daichi Yamamoto、MIKADO、NENEによるPOP YOURSオリジナル楽曲「違う」が、3月11日（水）にリリースされた。

4月に開催されるヒップホップフェス『POP YOURS』のオリジナル楽曲として企画された「違う」。それぞれシーンの中心にいながらも、タイトル通り全く違う個性を持った3人のアーティストが集結し、今のシーンの多様さを象徴するような1曲に仕上がった。

トラックプロデュースはKianna、HARKA、AOTO、Sieroの「STARLIGHT」に続きKMが担当。シンプルながらも中毒性のあるトラップビートを提供している。ジャケット写真はYUKI HORIが撮影し、デザインはWACが行った。

『POP YOURS 2026』では、Daichi Yamamotoは4月4日（土）の[DAY 2]、MIKADO、NENEは4月5日（日）の[DAY 3]に出演。初披露が期待されている。

＜リリース情報＞

Daichi Yamamoto, MIKADO, NENE

「違う」

配信中

https://popyours.lnk.to/Chigau

PRODUCED & MIXED, MASTERD by KM

ARTIST PHOTO by YUKI HORI

STYLING for NENE by NUGA

MAKEUP for NENE by KARIN

STYLING for MIKADO by KURIMOTO JIN (YeYan)

STYLING for Daichi Yamamoto by Shuhei Yoshida

TITLE ARTWORK by WAC

CAR COORDINATE by Yu59

CAR OWNER Itsuki Oya

CAR CLUB freeliberalist

＜イベント情報＞

POP YOURS 2026

2026年4月3日（金）4月4日（土）4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/