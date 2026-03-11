晴明神社では3月3日〜4月30日の期間、季節限定の御朱印・御守として「刺繍朱印【桜】」および「さくら守」を提供する。
「刺繍朱印【桜】」は、晴明公が仕えた宮中を想起させる檜扇にふわりと桜が舞う御朱印となっている。初穂料は1,200円。郵送授与の対応はしないとのこと。
「さくら守」は、一針一針丁寧に刺繍した桜の花が、"よき道"を指し示すよう祈りを込めている。初穂料は1,600円。1,800円で郵送授与も受け付けている。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
