エミ・マリア、母としての愛と強さをテーマした新作『Mother Tree』リリース

パプアニューギニア人の父と日本人の母を持ち、パプアニューギニア生まれ、日本育ちのR&Bシンガー、エミ・マリアが、新作アルバム『Mother Tree』を3月11日にリリースすることを発表した。

16歳よりトラックメイキングを開始し、ソウルフルで存在感のある歌声で早くから注目を集め、R&Bを軸にしながらも、HIP HOPシーンからの支持も厚く、唯一無二の世界観を持つアーティストとして高い評価を得ている、エミ・マリア。近年は母としての視点や実体験を作品に反映し、より深みのある表現へと進化。自身の人生や日常、母としての愛と強さをテーマに、R&B、Boombapを中心に温かく芯のあるサウンドを今作では描き出している。

「Mother Tree」は、誰とも一緒にカテゴライズできない揺るぎない彼女の”Authenticity”を彼女の幼少期の記憶と、現在3人の子供の母親でもある彼女の視点から描いたタイトル曲。「春夏秋冬 feat. SEEDA”」は、長年連れ添った夫婦だからこそ見える”愛”や"人生観"を描いた楽曲。フィーチャリングにはラッパーで実の夫でもあるSEEDAが参加、共同プロデューサーは全曲でNAOtheLAIZAが担当している。

＜リリース情報＞

エミ・マリア

『Mother Tree』

配信開始日：2025年3月11日

https://lnk.to/EM_MT

=収録曲=

1. Mother Tree

2. Froze

3. 春夏秋冬 feat. SEEDA

4. Better Days

5. 鳥とイルカ

6. Dream On Fire

7. SUMMER feat. DADA

8. たったひとつの優しさ

9. Froze - Mari Ishida Electric Piano Remix