乃木坂46井上和「次がない寂しさはもちろんある」『乃木坂LOCKS!』休講前最後の授業で思わず涙「私こそ感謝を伝えたい」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。休講前最後の授業となる3月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「私は和先生に感謝を伝えたいです。いつも、ラジオ越しに和先生の授業を聴けて楽しかったです。和先生が大好きなものを語っている姿を想像しながら、私も一緒に笑顔になっていました。私自身は4月から大学生となり、夢に向かって新しい一歩を踏み出します。和先生も、新しい始まりでもあると思うので一緒に頑張りましょう！ これからも乃木坂46と和先生を応援します！」（静岡県 18歳）井上：ありがとうございます。4月から大学生、新生活ですね。きっとそういう生徒さんも多いですよね。夢に向かって一歩を踏み出す……なんか、急に寂しくなっちゃった（笑）。まだ「乃木坂LOCKS!」が続いていたら、新しい生活が始まってからのメールも読んで「頑張ってね！」ってエールを送れたと思うんですけど……あっ涙が出てきた、びっくりした（笑）。ごめんなさい、自分でもいきなりすぎてびっくりしちゃった。この「乃木坂LOCKS!」が終わっちゃうから、次がないっていう寂しさはもちろんあるんですけど、この生徒ちゃんとのご縁というか、つながりっていうものも、たしかに実在したものだと私は思うので、本当に私こそ感謝を伝えたいなっていう気持ちです。新しい生活が始まって、私もこの「乃木坂LOCKS!」がない生活がこれから始まると思うんですけど、生徒の皆さんの存在は私の近くにあると勝手に思って頑張りますし、これからも乃木坂46として活動させていただくので、乃木坂46と一緒に頑張りましょう。新生活を楽しんでください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info