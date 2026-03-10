乃木坂46井上和「乃木坂LOCKS!」リスナーから届いた"感謝のメッセージ"に感激「私の授業を通して仲良くなってくれて本当にうれしい！」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。休講前最後の授業となる3月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いた番組ステッカーにまつわるメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「和先生の『乃木坂LOCKS!』が休講になるということで、とっても寂しいです……。前にいただいた番組ステッカーは、今でも大切にスマホに挟んでいます！ これがきっかけで、憧れの先輩と共通点が見つかって話すことができ、いつも乃木坂46の話をしています！ 素敵な出会いを作ってくれて感謝しています」（福岡県 17歳）

◆番組ステッカーが生んだ素敵な縁

井上：“「乃木坂LOCKS!」のステッカーのおかげで、憧れの先輩と話すきっかけができた”って、すごいじゃないですか！ 私の授業を通して仲良くなってくれたのは本当にうれしいですし、実は私も「乃木坂LOCKS!」のステッカーを冷蔵庫に貼っているんですよ（笑）。大切な思い出は冷蔵庫に貼りがちなので、いただいたお手紙とかステッカーも含めてね。でも、この「乃木坂LOCKS!」のステッカーどうしましょうね？ 休講になっちゃうから行き場がなくなっちゃいそう……いろいろ考えたいなと思います！

――この後も、生徒から届いたメッセージを紹介していきました。

