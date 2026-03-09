旦那の言葉や行動にイライラを募らせ、「一緒にいたくない…」と思ったことがある人も多いのではないでしょうか。一緒に暮らしていれば誰にでも起こりうる感情ですが、その状態が続くとつらくなりますよね。本記事では、そう思ってしまう理由や、ストレスをためない方法について解説します。

旦那と一緒にいたくないと思ってしまう理由

相手のことが好きで結婚したはずなのに、結婚生活を続けていると、どうしても嫌悪感を抱いてしまうことがあります。なぜそう思ってしまうのか、まずはその理由を考えてみましょう。

妻を思いやる気持ちに欠けている

良好な夫婦関係を築くには、お互いを尊重し、思いやることが非常に大切です。妻の努力や頑張りを一切認めず、自分の価値観を押し通そうとする姿は、「自分を大事にしてくれない」と感じさせます。そんな相手と一緒にいたくないと感じるのは当然といえるでしょう。

家事や育児を手伝う姿勢を見せない

共働きが主流になった今でも、「家事や育児は女性がやって当たり前」という古い考え方を持っている男性は一定数存在します。忙しく動き回っているのに見て見ぬふりをされ続けると「なんで私だけこんなに大変なんだろう…」と感じ、一緒にいる意味がわからなくなってしまうでしょう。

価値観が合わない

金銭感覚や生活習慣など、価値観が合わない旦那と一緒に生活を送っていると、ストレスがたまっていくものです。特に、価値観の違いによる口論が増えてしまうと、精神的に耐えられなくなることがあるでしょう。

常に高圧的で気をつかう

妻の意見に耳を貸さず、常に上から目線で物事を指示する旦那の場合、気をつかい続けなければなりません。旦那の顔色や様子をうかがいながら過ごす毎日は気が休まらず、一緒にいることに苦痛を感じるようになります。

自分勝手な行動をとる

家族のスケジュールをまったく考慮せず、いつも自分の遊びや仕事の予定を優先している旦那の場合、妻は常にその調整やフォローに追われることになります。その状態が続けば、疲れを感じて離れたくなるのも無理はありません。

愚痴や文句が多い

仕事から帰ってきたら職場の愚痴ばかり、テレビを見ていても文句しか言わない、というタイプもいるでしょう。愚痴や文句は、ただ聞いているだけでも大きなストレスになり、それがずっと続くと疲弊していきます。

旦那と一緒にいたくないと感じたときの対処法

旦那と一緒にいると自分の気力がもたない、精神的に大きな負担になる、と感じたら無理は禁物です。放置せず、早めに対処しましょう。

深呼吸して気持ちを整える

イライラが募ったら、まず冷静になり気持ちを落ち着かせることが大切です。ゆっくりと息を吐くだけでもリラックス効果を得られます。セルフケアで短時間でも自分をいたわる工夫を取り入れてみましょう。

好きなことに没頭してストレスを解消する

読書や音楽鑑賞、買い物、運動など好きなことに没頭する時間を作ることはストレス解消に効果的です。気分転換することで怒りを忘れてすっきりとした気持ちになり、旦那のイライラする行動に対しても心に余裕を持って対応できるようになる可能性があります。

休みの日は夫婦別々に過ごす

夫婦だからといって四六時中一緒に過ごす必要はありません。同じ場所にいることが苦痛に感じたら、ひとりで過ごす時間を長めに設けてみましょう。旦那のことを気にせずにリフレッシュすることで穏やかな気持ちになれるはずです。

誰かに話を聞いてもらう

モヤモヤした気持ちを自分の中にため込んでしまうと、ストレスが増す一方です。信頼できる友人や知人に話を聞いてもらうことは気持ちの整理につながります。夫婦関係の改善について、客観的なアドバイスがもらえる可能性もあるでしょう。

期待することをやめる

家事や育児に非協力的な場合は、期待値をあらかじめ下げておき、万が一手伝ってくれたらラッキーだと思うようにしてみる、という方法もあります。諦めることで気持ちがすっきりとするだけでなく、無駄にイライラすることもなくなるでしょう。

一緒にいたくないけど離婚はしたくない場合にはどうすればいい?

一緒にいたくないという気持ちが強ければ、離婚という選択肢もあります。ただ、そうはいっても現実的には離婚を考えるわけにはいかないという人がほとんどでしょう。まずは関係を改善する方法を検討してみてください。

改善してほしい部分を提案する

夫婦で話し合いの場を設け、悪い部分や改善してほしい部分などをお互いに提案してみましょう。相手のことを責めるのが目的ではないので、一方的に主張するのではなく、お互いの意見を素直に聞き入れる姿勢が重要です。感情的になりそうな場合は、伝えたいことを事前にリストアップしておくのもいいかもしれません。

旦那のいいところを見つけて注目する

イライラがピークに達する前に、視点を少しだけ変えて相手のいいところを思い出してみましょう。結婚しよう、と決めたときの気持ちを思い返すのも効果的です。一家の大黒柱として稼いでくれる、決断力がある、子どもに優しい、体力がある、などの長所を再発見してそこに注目することで、怒りが少しずつ緩和できる可能性があります。

日ごろのコミュニケーションを大切にする

夫婦の関係を良好に保つためには、日々のコミュニケーションをおろそかにしないことが大切です。「ありがとう」や「お疲れさま」という感謝の言葉も口に出して伝え、いつも相手をねぎらう気持ちを忘れないようにしましょう。

夫婦でカウンセリングを受ける

「旦那と一緒にいたくない」という気持ちがどうしても抑えられなくなり、家庭の雰囲気がどんどん悪くなりそうであればカウンセリングを受けるのもひとつの方法です。第三者の立場であるカウンセラーが夫婦の意見を聞き冷静にアドバイスしてくれるので、感情的になることなく改善方法を検討できます。

まとめ

「一緒にいたくない」と感じる自分を責めしまうこともあるかもしれません。しかし、たとえ家族でも常に一緒に生活をしていれば嫌になることがあるのは当然です。自分を責めず、冷静になってから夫婦関係を改善する方法を探してみましょう。