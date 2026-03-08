有吉弘行「なんで探しきれないんだろうな」スーパーで目当ての商品が見つからない…後輩芸人も共感

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月1日（日）の放送では、“スーパーマーケットの商品の配置”について語り合いました。

◆有吉も迷う“スーパー”あるある

この日は、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）のメッセージからスーパーマーケットの話題になり、有吉は「あれは本当なのかね？ 大型のスーパーで、いろんなところを回ってほしいから、卵の場所を意図的に分からせない配置にしているという」と商品の配置について言及。続けて、「よく分からないところにあったり、“なぜここに!?”っていうパターンもあるよね」と話すと、アシスタントの2人も「確かに」と納得します。

さらに、有吉は「『ちょっと買ってきて』って言われたのに、探しきれなくてめっちゃ焦るときがある（笑）」と切ないエピソードを語ります。見つからないまま時間だけが過ぎ、「結局、希望の品とちょっと違う物を買って恥をかくという（笑）。なんで探しきれないんだろうな……」と苦笑いを浮かべます。

このエピソードに、宮下も「タバスコが見つけられなかったことがあって、『箱に入っていると思わなかった』っていう意味の分からない言い訳をしました」と明かすと、「瓶で探しちゃうんだよな（笑）！ わかる、悔しいよな～」と有吉も共感していました。

