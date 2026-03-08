有吉「大変なことになってしまいました」51歳で人生初“花粉症”に…医師の予想的中に後輩芸人も驚き

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。3月のアシスタントはぐりんぴーすの落合隆治と宮下草薙の宮下兼史鷹です。3月1日（日）の放送では“花粉症”の話題で盛り上がりました。

◆51歳で突然の“花粉症デビュー”!?

この日、有吉は「昨日、起きたらめちゃめちゃ頭が痛くて。鼻水もガンガン出て喉も痛くて……」と切り出します。症状の特徴から最初は風邪を引いたと感じ、ハチミツをなめるなど対策をしていたそうですが、「今までなかったんですけど、どうやら花粉症のようで……」と告白。

有吉は、過去に副鼻腔炎や鼻中隔湾曲症の手術を受けたことを明かしており、「鼻にまつわるものはいろいろ患っていて、“片方の鼻が潰れている”っていう症状は治してもらったんですけど。そのときに先生から『鼻の通りが良くなるので、今後花粉症になる可能性があります』って言われたんですよ」と話し、医者の予想が的中したことにアシスタントの2人も驚きます。

その日は、激しい頭痛に加えて、目のかゆみ、唇の乾燥など、花粉症の症状を次々と初体験し「みんなが言っていたことが初めて分かったような」と有吉。さらには、「ベビーカーを押しながら、コンビニで大きなボックスのティッシュを買って、それをベビーカーの上に乗せて、鼻をかみながら歩きました。こんなことをしたのは初めてです。大変なことになってしまいました」と大変さを実感していました。

