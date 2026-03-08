今日の運勢は？ ★2026年3月9日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月9日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月9日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？人づてに良い噂が広まったり、あなたの良いところが目立ったりと、これまでの努力が実っていくようです。それが自信にも繋がることでしょう。恋愛面でも良い影響がありそう。エネルギッシュな一日になりそうです。あなたの話をじっくり聞きたい人もいるようなので、丁寧に接すると良いでしょう。時間があるならば、運動などのトレーニングをするのもおすすめです。色々な情報が手に入りそう。家族や友人のためにその情報を使って、サポートをしてあげるといいかも。今日は集中力もあるため、仕事のための勉強なども、しっかりとおこなうことができるでしょう。パートナーや恋人と心ゆくまで語り合うことができそう。共通認識などができると、頼もしい二人になれるようです。仕事や勉強などもテキパキと行えるので、面倒なものなど片付けてしまいましょう。周りの人から学べることが多い一日に。違う視点から物事を見ていると、世界観も広がっていくようです。今日の出来事を日記などにまとめておくのも良いでしょう。恋愛も頑張り時。気になる相手に差し入れをしてみては？対人運が好調な一日に。普段話さないような人とも接してみると良いでしょう。意外な共通点が見つかるかも。時間があるならば、博物館や美術館へ行ってみるのも良いかも。感性が磨かれていくようです。今日は、家族との関わりが多くなりそう。話を聞いたり手伝いをしたり、できることをやってみると良いでしょう。近況報告をするのも◎。心ゆくまで話をするとお互いに安心できるようです。移動が多くなるなど、慌ただしい一日になりそう。ですが、歩く距離が長ければ長いほど身体が整っていくような感覚になることでしょう。軽く汗をかくのもおすすめ。もやもやした想いから解放されるようです。お金を増やすアイデアなど思いつきそう。チャレンジしたい副業などがあれば、色々調べてみるのもアリ。心を開ける友人などに話を聞いてもらうのも良いでしょう。新たな気づきがあるかも。戸惑うようなことが起こるかも。今日はよく考えて、決定するのはもう少し先の方が良いでしょう。他人を思いやる気持ちやサポートをしていくことを意識しましょう。巡り巡ってあなたの元に幸運が訪れそう。頭が冴えて、仕事や勉強など頑張れそう。時間などを決めて取り組めばさらに効率的に行えるようです。空いた時間はリフレッシュタイムに充てると良いかも。マッサージなどに行ってみると良いでしょう。タイミングが合わなくて言いたいことが言えないなど、もどかしい気持ちになってしまうかも。気持ちを切り替えて、できることを行うようにしましょう。好きなラジオや音楽を聞いて気分を盛り上げるのもおすすめ。新しい季節の始まりは、いつも少しだけ背筋が伸びる気分。まだ少し肌寒いけれど、心の中には春の光が差し込んでいるよう。あなたらしい色で、素敵な一週間を。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。東京・渋谷占いの館アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/