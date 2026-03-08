HANAが1stツアースタート、新曲「Bad Girl」初パフォーマンス

7人組ガールズグループHANAの1st Tour「BORN TO BLOOM」が、3月7日の愛知公演よりスタートした。HANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された1st Tour「BORN TO BLOOM」はALBUM『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。

本ツアーは7月まで約5カ月にわたり開催。各地で”HONEYs”へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語が全国へと広がっていく。

そしてこの日、誰も予想していなかった新曲「Bad Girl」をサプライズ発表＆初披露。突如解き放たれた新曲に、会場は驚きと歓声に包まれた。この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロック。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう、不器用さや葛藤を描いており幾度も繰り返される「Bad Girl」という言葉が耳に残る。自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心をつづったアイデンティティの揺らぎや、誰かの”特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングとなっている。

「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されている。HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部が公開され、早くもSNSでは話題に。まだリリース情報の詳細は明かされておらず、謎に包まれた新曲「Bad Girl」の全貌に今後ますます注目が集まりそうだ。

＜リリース情報＞

HANA

1st Album『HANA』

発売中

https://hana-brave.lnk.to/HANA

https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

公式HP https://hana.b-rave.tokyo