「“1対1になれるメディア”というのが本当に素敵」津田健次郎が「ラジオ」の魅力を熱弁

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。番組スタート“100回目”となる3月1日（日）の放送では、津田がラジオへの思いを語りました。

◆“アナログ”でつながるラジオの魅力

津田：3月3日が「民放ラジオの日」なんですって、知らなかったです。耳（ミミ）だからラジオと直結するということで。ラジオって、やっぱり独特ですよね。というのも、ささやかに力をずっと持ち続けている気が実はしていて、ずっとある感じですよね。

日本のメディアとしても一番最初、まだ映像が普及する前からラジオは当然あったわけで、映像が普及しても廃れることなくあるっていうのが、すごく面白いなって。当然マス（大衆）に向けて投げているものではありますけど、“1対1になれるメディア”っていうのが本当に素敵だなと思いますし、それが、ネットとかSNS系、YouTube、テレビ、映画などと全然違うところかなと感じています。

しかも、それを生の人の声で構成を作って発信していけるところは、ある種の人間のアナログに近いところでつながっているメディアだなって思うので、そこが僕のすごく好きなところかなと思います。

だから、ラジオを聴いてくださっている皆さんも、そのアナログ感を含めて楽しんでいただけているんじゃないかなと思っているので、これからもずっとラジオは続いていくと思います、はい。「ツダスピ」（当番組の愛称）も頑張りますので、ぜひ聴いてください！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking