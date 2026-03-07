映画は“1人”で観る派！日向坂46髙橋未来虹＆藤嶌果歩が“映画鑑賞のこだわり”を語る！髙橋「同期と行っても離れて…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月27日（金）の放送は、髙橋と藤嶌が“映画の楽しみ方"について語り合いました。

◆髙橋も藤嶌も映画は1人派！

髙橋：めっちゃ遅いんですけど、映画「ズートピア2」を観に行きました（笑）。

藤嶌：おおー！

髙橋：遅いよね（笑）。もう分かってるの。だって、多分2025年12月公開の作品でしょ？ でもヒットしてロングランしているからまだ観れたけど、この話題は、もうメンバー間で終わってるよね。

藤嶌：そうですね……（笑）。今また違ったものが出てきたりしているので。

髙橋：だよね。ちょっと遅かったんだけど。あと1人で観に行ったんだけど、映画って1人で観ない？

藤嶌：これに関しては、めっちゃ共感です！

髙橋：だよね！

藤嶌：私も映画は1人で観たいです。やっぱり、集中したいコンテンツじゃないですか。隣に人がいると、ちょっと集中できなくなっちゃうんですよね。

髙橋：分かる。私、同期と映画を観に行って、空席がめっちゃあったとしても離れて観たりする。

藤嶌：え!? わざわざ？

髙橋：意味わからないよね（笑）。あと、同じ時間に行って別の作品を観るとか。映画館集合で、あ「私はこれを観る」「私はあれを観る」「じゃあバイバーイ」みたいなことをしたり。

藤嶌：なるほど！

髙橋：だから、基本は1人で観るのが好きですね。それで、私は元々ディズニーが本当に好きなので、めちゃめちゃ良かった！ キツネのニックっているじゃん？ 私もう恋しちゃってどうしよう～！

藤嶌：絶対に未来虹さん好きそうですもん！

髙橋：うんうん！ 最近キツネにメロついている22歳女性（笑）。

藤嶌：でも、あれは激メロです。何か余裕があるんですよね。

髙橋：そうだね。

