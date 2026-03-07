今日の運勢は？ ★2026年3月8日（日）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月8日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月8日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気で楽しい1日を過ごすことができそうです。今日は直感に従って行動することを心掛けられるとラッキーに恵まれそうです。成長に繋がるような日です。今日は視野を広く持つことを心掛けて過ごしてみましょう。気になった言葉などがあれば、メモに残しておくと良さそうです。恋愛運が好調で楽しい1日となりそうです。今日は好きな人や仲良くなりたい人に積極的にアプローチをしてみると良さそうです。趣味にとことん打ち込むのも良い日です。人付き合いが広がりやすく、新たな出会いに恵まれたり、趣味が見つかったりしそうです。今日は対面でもオンライン上でも、人が集まる場所へ積極的にいくようにしましょう。対人運が好調です。パートナーや大切な人と時間を過ごしましょう。今日は深い話をすることに最適なので、この機会に色々と話してみましょう。趣味が充実しやすく楽しいことが広がっていくような1日です。今日は友達にメッセージを送ってみたり、勉強に打ち込むのも良さそうです。仕事運が好調で忙しい1日となりそうです。今日は色々とやらなくてはいけないことが多く出てきてしまいそうですが、優先順位をつけて無理をしないようにしましょう。内省がテーマです。今日は色々と過去を振り返るような機会がありそうです。スマホのデータの整理をしたり、部屋の片付けをしたりするのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりとする時間を過ごしたり、好きな食べ物を食べてリフレッシュしましょう。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、好きな場所へ出掛けてみましょう。特に行きたい場所や欲しいものがない場合は、書店に出かけると良さそうです。人付き合いを通じて学びや収穫がありそうなので、今日は人付き合いを活発にしましょう。夜は好きな香りの入浴剤を入れてお風呂にゆっくりと浸かりましょう。休息がテーマの日です。今日は沢山睡眠を取ったり、穏やかに過ごす時間を大切にしましょう。デジタルデトックスをするのも良さそうです。今日は心身ともにリフレッシュする時間を大切にしましょう。マッサージなどのリラクゼーションを受けるのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/