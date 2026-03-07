DeNAは7日、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by大和地所」の開業を記念してレギュラーラインアップ第4弾となる球団オリジナル醸造ビール『BAYSTARS SESSION IPA』を新発売すると発表した。

球団オリジナル醸造ビールは、2015年に『BAYSTARS ALE』を発売したことを皮切りに、2016年『BAYSTARS LAGER』、2020年に『BAYSTARS WHITE』が追加され、これまで3 つのレギュラー商品を展開してきた。日本で一番古い歴史を持つ世界的な審査会「インターナショナル・ビアカップ 2025」で『BAYSTARS LAGER』が金賞を受賞するなど国内外で高く評価されており、球団を代表するグルメの一つとなっている。

第4弾となる『BAYSTARS SESSION IPA』は IPA ならではの爽やかな香りを残しつつ、苦味を抑えたキレの良さと軽やかなアルコール度数で重さや甘さを感じさせないスムーズな口当たりが特徴。「THE LIVE Supported by 大和地所」でしか味わうことのできないビールで、ドリンク専用のカウンター「CENTRAL BAR」と球団直営ダイナー「ハマニスタ」のほか、横浜スタジアムさながらの立売販売でも購入できる。