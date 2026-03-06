マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年2月16日～3月1日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 史上最高の領地設計士 BK_Moon(原作)・Kim Hyunsoo(作画)・Lee hyunmin(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 4 入学傭兵 原作：YC 作画：rakhyun LINEマンガ バトル・アクション 5 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 お気楽領主の楽しい領地防衛（ガルドコミックス） 青色まろ , 赤池宗 , 転 オーバーラップ ファンタジー・SF 7 アオアシ 小林有吾 小学館 スポーツ 8 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 9 コミュ障、異世界へ行く 原作：山下将誇・作画：宇上貴正 LINEマンガ バトル・アクション 10 キングダム 原泰久 集英社 その他

1位は『俺だけレベルMAXなビギナー』、第2位は『史上最高の領地設計士』、第3位は『神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 2 暁のヨナ 草凪みずほ 白泉社 ファンタジー・SF 3 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 4 ホタルの嫁入り 橘オレコ 小学館 恋愛 5 死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから 白川蟻ん , 六つ花えいこ , 秋鹿ユギリ KADOKAWA ファンタジー・SF 6 うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 恋愛 7 多聞くん今どっち！？ 師走ゆき 白泉社 恋愛 8 Re:blue 加瀬まつり 集英社 恋愛 9 春の嵐とモンスター ミユキ蜜蜂 白泉社 恋愛 10 メダリスト つるまいかだ 講談社 スポーツ

1位は『幼馴染コンプレックス』、第2位は『暁のヨナ』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編第2位『史上最高の領地設計士』(BK_Moon(原作)・Kim Hyunsoo(作画)・Lee hyunmin(脚色)/LINEマンガ)。

土木工学科の学生・山瀬大河は、寝る前に読んでいた小説「鉄血の騎士」に登場する男爵子息・ロイドに転生する。"ボンクラ息子"として放蕩の限りを尽くしてきたロイドは、小説のラストでは借金を抱え酒におぼれ、みじめに死んでしまうことに……。大学で学んだ土木設計工学の知識をもとに、関係者の好感度を上げて未来を変えられるのか!?

2025年年末には最終回を迎え、改めて読み返す方も多い様子。コメントでは、「読み進めるとどんどん面白くなるから皆読んでくれよな」「記憶を消してまた読みたい作品というのはこういうのを言うのだな」と絶賛する声も続々と寄せられています。

