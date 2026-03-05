Mrs. GREEN APPLE大森元貴 ソロ新曲「0.2mm」はダンス封印!? 若井滉斗の“適当すぎる”感想に「ないよ！そんな歌詞（笑）」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
3月2日（月）の放送では、大森のソロ活動として初となるミニアルバム『OITOMA』のリリースと、収録曲「0.2mm」のMV（ミュージックビデオ）などについて語り合いました。
――大森がソロアーティストとして初のミニアルバム『OITOMA』を2月24日にリリース。
本作には、3月27日（金）より全国公開される映画「90メートル」の主題歌「0.2mm」をはじめ、ソロデビュー曲「French」や「メメント・モリ」など全6曲を収録しています。
＜ミセスからのメッセージ＞
大森：もう3月になっちゃったっていうことで。
若井：あららら。もう2026年も3ヵ月経ちましたか！
大森：4分の1が！
藤澤：2カ月……？
若井：2カ月……。
大森：まあ、明確にはね！
全員：…………。
若井：……暗い話をするのはやめよう！
藤澤：暗い話はしていない（笑）！ 3月になりましたね！
大森：……うん。暗い話はやめようよ。
藤澤：違う、違う、違う（笑）！
大森：あのー！ あのー！ あのー！
藤澤：なんですか（笑）！
大森：発売されました！ ソロのファーストミニアルバム『OITOMA』が！
若井：発売されましたねー！
大森：そう！ で、MVも公開されたんですね！
若井：「0.2mm」の！
大森：（食い気味で）どうだった？
若井：いやー……まさか、“0.2mm”ってそういうことか！ って。
大森：あ、そこ、MVでは分からないです（笑）。
若井：あっ……そうですか……。
大森：（笑）。
若井：えーっと……まあまあ、そうね……。
若井・藤澤：元貴が……。
大森：え、MVは見ました？
若井：MVは……だってもう公開されているから……見たよ！
大森：どんなMVだった？
若井：……あのー……ね！ 自然が……出てくるもんね？
大森：連想ゲームみたいになっていますけど（笑）。
藤澤：これまでもさ！
大森：“これまでも”？
藤澤：ソロでいろんなジャンルのダンスを踊っていたじゃない？
若井：「French」から始まりね！
藤澤：そう！ 今回、こんなジャンルの……。
大森：あ、踊らないです、僕。
若井：（笑）。
藤澤：こんなジャンルの雰囲気で、佇まいでいるんだっていう……。
大森：あぁー！
藤澤：そういうことかな！
大森：歌詞のどこのフレーズが好きだった？
若井：……まあその……もどかしい……日も……あるよ！ っていう……。
大森：（笑）。
藤澤：“あるよ”（笑）。
大森：ないよ！ そんな歌詞（笑）！
若井：ないの（笑）!?
大森：まあ、2人はまだ聴いていないですよね！ 今日現在は！
若井：うーーん、ね！
