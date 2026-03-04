ENEOSは2月27日、家庭用燃料電池「エネファーム」の継続使用点検を8月末で終了すると発表した。これにより、同社製エネファームに関する全てのサポートが終了する。

2025年7月に保守業務は終了済み

同社製エネファーム（TypeS）製品（LPガス仕様／都市ガス仕様）は、2025年7月末に保守業務（修理・定期点検）を終了していた。今回の継続使用点検終了により、全サポートの提供を終えることになる。

今回の継続使用点検終了の対象機種は、発電ユニットがFCP-070CPC2／FCP-070CPD2（LPガス仕様）／FCP-070CNB2／FCP-070CNC2（都市ガス13A仕様）の4機種、貯湯ユニットがSFCG-91EN／SFCG-93の2機種。

今回の継続使用点検終了に関する問い合わせは、エネファームコールセンター（0120-870486）で受け付ける。受付は24時間・365日だが、オペレーター対応は8時から22時までで、22時～翌8時は無人受付で翌日8時以降の折り返し連絡となる。

編集部メモ

エネファームは、LPガスや都市ガスにより発電と給湯を同時に行い、電力を家庭用燃料電池にためる家庭用燃料電池コジェネレーションシステムにつけられた愛称。単一の企業が管理するブランドではなく、複数のメーカーが「エネファーム」の名称のもとにそれぞれのシステムを販売している。直近ではENEOSはアイシン・長府製作所からエネファーム製品のOEM供給を受けてユーザーに提供していた。