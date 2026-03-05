東京ミッドタウンは2月22日、「オフィスワーカーバンドライブ2026」を、ビルボードライブ東京にて開催した。

同イベントはオフィスワーカーの満足度向上や、企業を超えた交流を目的として2017年から実施している。8回目となる今年は、六本木・日比谷・八重洲の3物件から計11社・約60名のオフィスワーカーが参加した。

プロも立つハイエンドなステージにて、各バンドがオリジナリティ溢れるパフォーマンスを披露。演奏技術・パフォーマンス力・チームワーク等をふまえた厳正な審議の末、グランプリにはソニー・ホンダモビリティの「MTE9 Band」が輝いた。準グランプリにはナイキジャパンの「TERRA KIGERS」、ビルボードライブ東京特別賞にはファーマクラスターの「MIRAI星団」が選ばれた。

最後の結果発表時には、歓声や驚きの声、他のチームを称える光景が見られアットホームな雰囲気の中、閉幕した。

リモートワーク普及でコミュニケーションが希薄化する中、同イベントは、東京ミッドタウンのコンセプトの一つである「DIVERSITY」を具現化する取り組みでもある。同施設では今後もコミュニティ形成のプラットフォームとして様々な施策に取り組んでいく。