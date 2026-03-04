楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。『ダグアウト!!!』の“古参”視聴者だと明かした。
「僕、超、超、古参ですよ」
上重聡から「前田さん、『ダグアウト!!!』はご存知ですか?」と聞かれ、前田は「僕、超、超、古参ですよ。めちゃくちゃ観てますから」と返答。上重が「えっ、アメリカにいらっしゃったじゃないですか?」と驚くと、「僕はYouTubeのほうで観させていただいてるんですけど、最初のほうから観させていただいてて。ずっと観てます」と明かした。
また、レッド吉田が「『ダグアウト!!!』どうですか?」と尋ねると、前田は「面白いですよ!」と即答。さらに、レッド吉田の「最初の頃から比べてどういうふうに変わってきてます?」という質問には、「最初はあまり面白くなかった(笑)」とぶっちゃけながら、「途中からめちゃくちゃ面白くなってる! と思って。そこからチャンネル登録して、ずっと観てました」「めちゃくちゃ面白いです」と絶賛していた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。