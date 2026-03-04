楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。『ダグアウト!!!』の“古参”視聴者だと明かした。

「僕、超、超、古参ですよ」

上重聡から「前田さん、『ダグアウト!!!』はご存知ですか?」と聞かれ、前田は「僕、超、超、古参ですよ。めちゃくちゃ観てますから」と返答。上重が「えっ、アメリカにいらっしゃったじゃないですか?」と驚くと、「僕はYouTubeのほうで観させていただいてるんですけど、最初のほうから観させていただいてて。ずっと観てます」と明かした。

また、レッド吉田が「『ダグアウト!!!』どうですか?」と尋ねると、前田は「面白いですよ!」と即答。さらに、レッド吉田の「最初の頃から比べてどういうふうに変わってきてます?」という質問には、「最初はあまり面白くなかった(笑)」とぶっちゃけながら、「途中からめちゃくちゃ面白くなってる! と思って。そこからチャンネル登録して、ずっと観てました」「めちゃくちゃ面白いです」と絶賛していた。