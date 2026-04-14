日本ハムが3点差でロッテに勝利
先発投手：日本ハムは達 孝太が6回1失点の好投（3安打6奪三振）、ロッテのＡ・ジャクソンは6回4失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：日本ハムが1点を追加 2回裏：ロッテが1点を追加 4回表：日本ハムが2点を追加 注目選手：ロッテの寺地 隆成が1本塁打の活躍、日本ハムの田宮 裕涼が1本塁打の活躍、日本ハムの水野 達稀が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5