オリックスが4点差で西武に勝利

先発投手：オリックスは曽谷龍平が5回1失点の好投（5安打4奪三振）、西武の隅田知一郎は5回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：オリックスが4点を追加 4回表：西武が1点を追加 4回裏：オリックスが1点を追加 注目選手：オリックスの西川龍馬が2打点の活躍。

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