大王製紙は、衛生用紙製品ブランド「エリエール」から、生理用ショーツ型ナプキン「エリスショーツ アイスブルーカラー」を4月1日より数量限定で全国発売する。

同商品は、昨年4月に数量限定で発売されたアイスブルーカラー仕様の再登場モデル。発売時には「エリスショーツ」の販売金額が前年比約150%に伸長し、再販を望む声もあったという。今夏も猛暑が予想される中、暑さやムレが気になる生理期間を快適に過ごせる仕様として展開する。

今回発売する「エリスショーツ アイスブルーカラー」は、「エリスショーツ」の機能はそのままに、通気性を高めた仕様。

お腹まわりの汗を吸収する「ウエストぐるっと吸汗シート」を採用し、吸収体バックシートの通気性をさらに向上させた。通常品と比べ股上-1.5cmのローライズタイプで、夏服にも合わせやすいデザインとしている。ショーツと個包装は清涼感のあるアイスブルーカラーを採用。

着用イメージ

夜用ナプキン3枚分の吸収力も特長。当社の夜用ナプキンと比較して吸収量は3枚分で、12時間交換不要とする高い吸収力を備える。量が多い日の経血もしっかり吸収し、日常からスポーツシーンまで昼夜問わず安心して使用できるという。

おすすめの使用シーンとしては、夜に安心して寝たい日、部活などの運動時、トイレへこまめに行けないときなどを挙げている。