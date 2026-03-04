wellbeans(ウェルビーンズ)は2月19日、「バターの利用実態」に関する調査の結果を発表した。同調査は2025年12月4日～5日、バターが好きで、月に1日以上利用している全国300名を対象に、インターネットで実施した。

「人に教えたいバターを載せるとうまいもの」を尋ねたところ、1位は「じゃがいも」(161票)、2位は「パン」(125票)となった。3位は、「ホットケーキ」や「さつまいも」を抑え、「ラーメン」(55票)がランクインしている。また、35.0%と約3人に1人が、バターを素材にそのまま載せて食べるなど、バターそのものの味わいを楽しんでいることもわかった。

バター選びで重視する点を聞くと、全体では「価格」(62.3%)が最も高く、次いで「風味・香り」(52.3%)となった。年代別に見ると、10代は「価格」(74.0%)を重視するが「メーカー・ブランド(14.0%)」は気にしない「コスパ重視」、40代は全年齢で唯一、「価格」(66.0%)よりも「風味・香り」(72.0%)」を重視する「味重視」であることが明らかになった。

バターを選ぶ際に重視している点

バターへの不満や課題に感じることを尋ねたところ、「値段が高い」(51.0%)、「カロリーが高い」(41.0%)、「コレステロールが多い」(21.3%)など健康面での不満や課題が上位を占めた。

健康面を理由に食べるのを我慢したり量を制限することがあるか尋ねると、45.3%が「ある」と答えている。

豆乳うまれの植物性バター「wellbeans non butter white」の利用意向について聞くと、65.4%が「使ってみたい」と答えた。理由としては、「コレステロール97%カットなど、健康に良さそう」(61.7%)が最も高いが、「一般的なバターより安価だから」(42.8%)という回答も多かった。