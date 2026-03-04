東京地下鉄は3月2日より、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告を掲出。期間中、東京メトロの駅構内および車内を「メタモン」がジャックする。

東京メトロ半蔵門線×メタモン 広告貸切電車

Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』 の発売に伴って企画された同コラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことをきっかけに実現。“へんしん”を得意とするメタモンの特性と、鉄道空間を活用した空間演出を掛け合わせ、駅および車内全体でメタモンらしさを体感できる企画として展開されている。

東京メトロ半蔵門線×メタモン 駅構内

まずは、半蔵門線として初となる電車を丸ごと貸し切った広告展開を2編成で運行する。車内には、メタモンが主人公となるNintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』に登場する、「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」がお出迎え。同作で楽しめる、個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができる。

東京メトロ半蔵門線×メタモン 広告貸切電車

さらに、メタモンが半蔵門線の路線マークにへんしんした特別デザイン「半蔵モン線」マークも公開。期間中は、押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場する。

掲出期間は、東京メトロ半蔵門線の駅構内が3月2日～8日、車内は3月2日～15日。ただし、渋谷駅構内では、一部広告を3月15日まで掲出している。