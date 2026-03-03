AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のノックアウトステージ・ラウンド16のファーストレグが3日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）は敵地で江原FC（韓国）と対戦した。

昨年9月に開幕した2025－26シーズンのACLEは、先月にリーグステージが終了。初のアジアでの戦いに町田は5勝2分1敗でリーグステージを戦い抜き、最後は4連勝を飾り、首位突破を決めた。ベスト8進出を懸けたラウンド16で対戦するのは、リーグステージを8位で通過した江原FC。両者はリーグステージ第5節でも対戦しており、その際は町田が3－1で勝利を収めている。



試合は、一進一退の攻防が続き、町田は江原の激しいプレスに苦しむ展開。34分にはセットプレーのこぼれ球から中山雄太が右足を振り抜くが江原DF陣が体を張った守備でブロック。さらに44分にもセットプレーから町田にチャンス。ゴール前の混戦から中村帆高の前にボールがこぼれるもGKパク・チョンヒョがセーブする。

後半に入り、町田が58分に2枚替えを敢行。ナ・サンホとテテ・イェンギに代え、西村拓真と藤尾翔太を投入する。すると68分、相馬勇紀の折り返しから、中山が柔らかいクロス。飛び込んだ選手には合わなかったものの、町田は圧力をかけ続ける。

対する江原は、81分にアブダラ・クライカが町田DFの背後に抜け出し、チャンスを作ると、83分にはミドルシュートを放つ。しかし、どちらのシュートも枠を捉えることできず、町田は助けられる。さらに88分、アブダラがミドルシュートを放つと、GK谷晃生がセーブ。手に触れたボールはポストに当たり、難を逃れる。

その後も江原の攻勢を受けた町田だったが、無失点で守り抜き0－0で試合終了。セカンドレグは10日に町田のホームで行われる。

【スコア】

江原FC 0－0 FC町田ゼルビア