WOWOWでは、2月17日に亡くなったLUNA SEA・真矢さんの追悼特集を、3月15日に放送・配信する。

『LUNA SEA Music Video Collection』(8:15～)では、「ROSIER」「I for You」など、1990年代のロックシーンをけん引した楽曲から、コロナ禍の中でSLAVE(ファンクラブ会員)の映像と共演した「Make a vow -with All of us-」など、数々の名曲のミュージックビデオを放送。ラインナップは、「BELIEVE」「IN MY DREAM (WITH SHIVER)」「ROSIER」「TRUE BLUE」「MOTHER」「DESIRE」「END OF SORROW」「IN SILENCE」「STORM」「SHINE」「I for You、gravity」「TONIGHT」「LOVE SONG」「The End of the Dream」「Rouge」「Thoughts」「乱」「Limit」「Hold You Down」「BLACK AND BLUE」「悲壮美」「THE BEYOND」「Make a vow -with All of us-」。

『真矢 DSS[Drum Solo Selection]』(10:15～)では、日本を代表するドラマーの真矢さんが、回転ドラムや和楽器とのコラボレーションなど、数々のアイデアを盛り込み披露してきた圧巻のドラムソロパフォーマンスでのこだわりや、注目ポイントを語る番組。2021年5月に初回放送した番組のリピート放送となる。