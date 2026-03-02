今日の運勢は？ ★2026年3月3日（火）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月3日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月3日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？気を張りすぎていた力を少し緩めることで、心と体のバランスが整っていき、運が動き始める流れがやって来るでしょう。今のあなたには十分な優しさと耐える力が備わっています。休むことを許すことで、自然な回復と前向きな感覚が運を後押しするでしょう。考えすぎて心が張りつめやすいときほど、少し感情に寄り添う必要がありそうです。正しさや答えを急がなくても、今は柔らかさを取り戻すだけで十分です。言葉にならない想いも、否定せずに抱きしめることで視界は自然と澄んでいきます。これまで必死に踏ん張ってきた力を、少し緩めてもよい時期です。守り続けてきた姿勢は無駄ではなく、今は休息や立ち位置の調整が必要なのです。無理に前を向かなくても、心が自然に回復することで再び流れは整うでしょう。形や結果にとらわれすぎていた意識が、少し緩み始めていくでしょう。完璧であろうとしなくても、今のあなたにはすでに十分な価値があることに気づけそうです。守ろうと力を入れていたものを一度手放すことで、本当に大切にしたいものが自然と見えてくるでしょう。心の中で揺れていた思いや迷いが少しずつ整理されていくでしょう。今は急いで答えを出さなくても、自分に正直であろうとする姿勢そのものを大切にするとよいでしょう。誠実さは巡り巡って安心感として戻ってくるように感じられるでしょう。限界だと感じていた状況に、少しずつ余白が生まれていきそうです。すべてを一度に立て直そうとしなくても、心が緩むだけで見える景色は変わってきます。今は立ち上がる準備の途中と捉え、自然な回復の流れを信じてみるといいでしょう。これまで積み重ねてきたものが、形になりやすい流れを感じるでしょう。あなたが大切にしてきた価値観や人とのつながりは、確かに土台として息づいているでしょう。安心や豊かさは外から与えられるものではなく、内側に育っているものに気づくことでより深い豊かさが訪れます。思い込みや不安が心を縛っているように感じやすい時でも、実際には少し視点を変えるだけで選択肢が見えてきやすいでしょう。今は動けないと思っていた状況にも、内側の意識がほどけていくでしょう。自然と自由に近づいていけるタイミングです。不安や迷いの正体が少しずつ輪郭を持ちはじめ、心の中で絡まっていた感情がほどけやすくなるでしょう。今まで見えなかった本音や事実に気づきやすく、必要以上に怖がっていたものが力を失うでしょう。直感を信じて感覚を大切にしてみてください。一度離れたものや諦めかけた気持ちに、もう一度向き合う流れが戻ってきやすい時です。心が自然と大切なものを思い出し、整理し直そうとするでしょう。気持ちに耳を傾けていくことで、納得できる選択へと近づいていきそうです。今のあなたの中には、まだ形になっていなくても確かな情熱や新しい意欲が芽吹き始めています。動くべきタイミングで力を発揮していくでしょう。小さなワクワクや直感を大切にすることで、新しい流れが少しずつ開けていきそうです。今は物事が思うように進まない感覚があっても、それは流れが止まったのではなく整え直されている途中のようです。自然と必要な情報や気持ちが整理され、次に動くときの準備が静かに進んでいるでしょう。やがて無理のない形で前に進める流れへとつながっていきそうです。複数のことを抱えながらも、その場その場で柔軟に対応してきたあなたの感覚が、今とても活きています。完璧に整えようとしなくても、流れに合わせて選び直すことで心は軽くなり、自然なリズムが戻ってきそうです。焦らず今のバランスを大切にすることで、安心できる選択へとつながっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/