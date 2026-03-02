オリックスは2日、3月27日（金）のシーズン開幕戦始球式に人気アイドルグループなにわ男子の藤原丈一郎さんが5年連続5回目の開幕戦始球式の大役を務めると発表した。
藤原さんは球団を通じて「今年も京セラドーム大阪で開幕戦の始球式を務めさせていただくことになりました!なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目の始球式!5という数字に縁を感じます!GO!GO!バファローズの気持ちで全力投球がんばります!」とコメントした。
オリックスは2日、3月27日（金）のシーズン開幕戦始球式に人気アイドルグループなにわ男子の藤原丈一郎さんが5年連続5回目の開幕戦始球式の大役を務めると発表した。
藤原さんは球団を通じて「今年も京セラドーム大阪で開幕戦の始球式を務めさせていただくことになりました!なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目の始球式!5という数字に縁を感じます!GO!GO!バファローズの気持ちで全力投球がんばります!」とコメントした。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。