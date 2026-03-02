オリックスは2日、3月27日（金）のシーズン開幕戦始球式に人気アイドルグループなにわ男子の藤原丈一郎さんが5年連続5回目の開幕戦始球式の大役を務めると発表した。

藤原さんは球団を通じて「今年も京セラドーム大阪で開幕戦の始球式を務めさせていただくことになりました!なにわ男子デビュー5周年に5年連続5回目の始球式!5という数字に縁を感じます!GO!GO!バファローズの気持ちで全力投球がんばります!」とコメントした。