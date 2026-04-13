「厚底スニーカーは重い」「夏には暑苦しく見えそう」そんなイメージを覆す一足が、emmiとle coq sportifのコラボレーションから誕生しました！スタイルアップを叶えつつ、足元に軽やかさと洗練された爽やかさをもたらす「LCS BASQUE IE」。私も最初は半信半疑でしたが、そのデザインと機能性の秘密を知れば、きっとあなたも夏のワードローブに加えたくなるはずです。この特別なスニーカーが、なぜ今夏のマストアイテムなのか、その魅力を徹底的に解剖します。

夏の足元を彩る！emmi×le coq sportif「LCS BASQUE IE」の魅力

ファッションとウェルネスを融合するレディースブランドemmi（エミ）と、フランスの老舗スポーツブランドle coq sportif（ルコックスポルティフ）による、毎年人気のコラボレーションが今年も登場しました。2026年4月10日より販売が開始された今回のモデルは、特にそのクリーンなデザインと環境への配慮が光ります。

厚底なのに軽やか！洗練されたデザインとカラー

今回登場するコラボモデルは「【emmi×le coq sportif】LCS BASQUE IE」。一目見た瞬間に目を奪われるのは、そのスタイリッシュなデザインと絶妙なカラーリングです。

ブランドのアーカイブモデルから着想を得たアイコニックなサイドパーツが個性を際立たせ、白を基調にシルバーやブルーをアクセントにした配色が、これからの季節にぴったりのクリーンで爽やかな印象を与えます。一般的な厚底スニーカーが持つ重厚なイメージとは異なり、このモデルはリップ生地とマット合皮を巧みに組み合わせることで、厚底ながらも驚くほど軽やかで都会的な雰囲気を演出。異素材の組み合わせが、見た目の美しさだけでなく、足元に表情豊かな奥行きを与えています。

地球にも足にも優しい高機能素材

デザイン性だけでなく、履き心地にも徹底的にこだわっています。BASQUEモデルの特徴であるクッション性と安定感はそのままに、マテリアルには反発性とサポート性に優れたサトウキビ由来のEVAを採用。スニーカーのミッドソールによく使われる軽量でクッション性の高いEVAが植物由来であることは、環境意識の高い現代において非常に嬉しいポイントです。歩くたびに感じる確かなサポート力と、地球への優しさ。まさに一石二鳥の逸品と言えるでしょう。

魅力的な価格と購入方法

このスペシャルなコラボレーションモデル「LCS BASQUE IE」は、13,200円（税込）で手に入ります。サイズは23cmから25cmまで、0.5cm刻みで展開されています。

人気ブランド同士の特別な別注デザインであること、環境に配慮された高機能素材が使用されていること、そして何より、足元からファッションをアップデートしてくれる唯一無二の存在感を考えると、この価格は非常に魅力的です。デイリーユースはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれること間違いなし。足元の主役として、ワードローブに加えてみてはいかがでしょうか？

発売開始！今すぐ手に入れるには？

この特別なスニーカーは、2026年4月10日（金）より以下の場所で購入可能です。

emmiオフィシャルオンラインストア

USAGI ONLINE

オンラインでは正午12:00から販売開始です！

emmi全国直営店

お近くの店舗をチェックして、実際に手に取ってみるのも良いでしょう。

毎年大好評のコラボアイテムは、争奪戦になることもしばしば。特に人気のサイズはすぐに売り切れてしまう可能性があるので、気になっている方は早めのチェックをおすすめします。オンラインストアなら、お昼休みにサッと購入することもできますね！

emmiとle coq sportif：コラボレーションの背景

今回の魅力的なコラボレーションをより深く理解するために、それぞれのブランドについてもご紹介します。

ファッションとウェルネスを融合するemmi

emmiは、「クリアモード」をコンセプトに、洗練された大人のデイリーウェアと、ファッション性を取り入れたリラクシーなウェルネス＆トレーニングウェアを展開しています。アクティブな現代女性のライフスタイルに寄り添い、スニーカーをキーアイテムとした多様なスタイリングを提案しているのが特徴です。

フランスの老舗スポーツブランドle coq sportif

le coq sportifは、フランス国内で最も古い歴史を持つスポーツ総合メーカーです。サイクリング、テニス、サッカーなど、数多くの競技でアスリートたちの信頼を勝ち取ってきました。その製品は、ただ機能的であるだけでなく、フランスブランドらしい洗練されたデザインと快適さを両立。スポーツシーンはもちろん、ライフスタイルにおいても自分らしく、遊び心のある生き方をサポートし続けています。

まとめ：この夏、あなただけの特別な一足に

emmiとle coq sportifが今年も届けてくれたスペシャルなスニーカーは、デザイン性、機能性、そしてサステナビリティへの配慮が絶妙に融合した逸品です。厚底なのに軽やかな履き心地と、クリーンなカラーパレットがどんなコーディネートにも新鮮な表情を与え、足元からあなたの魅力を引き立ててくれるでしょう。

この夏、あなたの日常に、この特別な一足で彩りを加えてみませんか？

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