今日の運勢は？ ★2026年3月2日（月）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月2日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月2日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉（れい）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？交友関係が良好な一日に。友人や仲間と色々な話で盛り上がることでしょう。あなたが笑顔でいると、周りもぱっと明るくなるようです。気になるあの人からデートに誘われるかも。活力に満ち溢れる日。物事と正面から向き合って、突破していくようなことが起こりそう。自分が正しいと思ったことを行ってみましょう。自分より強い相手がいるとさらにやる気が出そう。習慣化しているものに変化をつけると良いでしょう。普段とは違う道を歩いたり、違うお店で買い物をしたり。初めての場所へ行ってみるのもアリ。日常の中にあるものを見直してみて。今日のあなたは、相手が何を考えているのか細やかにキャッチできるようです。そのため、相手もリラックスして話ができることでしょう。あなたの求めているものが、叶いやすくなりそう。運動をしたり勉強をしたり、目標を持って取り組めることがあると充実するようです。時間があるならば読書などをするのも良いでしょう。自分の知らない世界観に触れるとモチベーションも上がりそう。いつかやってみたいことがあるならば、今日具体的なプランを考えてみると良いかも。そのために色々な人と話してみるのも良いでしょう。有益な情報が入ってきて、流れが変わっていくのを感じるかも。今日は、久しぶりにゆっくりできるようです。部屋の掃除をしたり料理をしたり、好きなことを思いっきり楽しんで。春服を買いに出かけるのも良いでしょう。実際に手に取ってみると◎。日ごろの自分の頑張りを労ってあげると良いでしょう。疲れがたまっているならば、マッサージなども良いかも。自分が求めているものを試してみて。今日は、暗い色よりも明るい色を身につけると運気アップ。気持ちがコロコロ変わりやすい一日になりそう。相手に伝えたいことがあれば、ちゃんと話をすると良いでしょう。とくに気になる相手には、引っ込み思案にならないようにしてみて。今日は、自分のペースを保つようにすると良いかも。じっくり一つのことに向き合うと、充実した一日になるようです。好きなラジオや音楽を聞きながら、良い気分を保ってみて。やる気を出してテキパキ動けるようです。集中していると、疲れも忘れて頑張れそうですが、やり過ぎは禁物。夜は、ゆっくりお風呂に入ったりストレッチをしたりして、身体を休めるようにしましょう。周りのことを気にしすぎると、疲れがたまってしまいそう。自分の好きなものに正直になってみると良いかも。好きな服やメイクをしていると、気分も上がって恋愛運もアップ！春分を前にして、「なんだか心も身体も重いな…」と感じていませんか？実はそれ、エネルギーが入れ替わっているサインなんです。そんな時は無理に動かず、「不要なもの」をそっと手放しましょう。引き出しを一段だけ片付けたり、やり残したタスクを一つ終わらせるだけでもOK！その小さな「余白」が、春分からの新たな運気を呼び込む、最高の準備になりますよ。■監修者プロフィール：莉（れい）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。霊感の強い家系に生まれ、占い師である母のもとで育つ。幼い頃から直感や目に見えない流れを自然に感じ取り、その感覚を磨いてきた。会社員として大手企業での社会経験を経たのち、鑑定師として本格的に活動。現在は年間1,000名以上を鑑定している。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai