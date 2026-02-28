「寝るときは裸で寝ています」長野久義が実践する"ノーパン健康法"の効果とは？

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野さんの「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野さん自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 2月22日（日）の放送では、レギュラーコーナー「あなたのゴールデンタイムを教えて」に寄せられたメッセージを紹介しました。

【あなたのゴールデンタイムを教えて】

佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生を輝くうえでのヒントを探していくコーナーでございます。

◆長野が実践する“健康法”

＜リスナーからのメッセージ＞

「夜遅くまで仕事を頑張った帰り道、ヘトヘトになりながら電車で居眠りをする時間が一番のゴールデンタイムです。“今日も1日頑張った！”という充実感があって、それが癒やしの時間でもあります」

佐藤：これは、長野さんはなかなか実感が湧かないかもしれないですが。

長野：でも、新幹線や飛行機の移動中に寝たりしますし、確かにいい時間ですね。

佐藤：そうか。毎日どのくらい寝ますか？

長野：バラバラですけど、そこまで寝なくても大丈夫かもしれないです。まあ大体6、7時間くらいですかね。

佐藤：じゃあ寝るときって、アスリートの方は結構リカバリーウェアを着たりするのを聞きますが、長野さんはどんな格好で寝ているのですか？

長野：僕は本当に何も着ていないです。

佐藤：ええ!? 本当ですか？

長野：はい。ノーパン健康法っていうのがあるらしくて、それを聞いてからやるようになりました。

佐藤：いや、ノーパンを通り越しているじゃないですか（笑）。実際は体にいいですか？

長野：風邪も引きにくかったですし、いいんじゃないかなと思います。

佐藤：ご自宅ではもちろんですけど、遠征先とかでも？

長野：はい、寝るときは裸で寝ています。

佐藤：へえ～、意外でした。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/