「寝るときは裸で寝ています」長野久義が実践する"ノーパン健康法"の効果とは？

【あなたのゴールデンタイムを教えて】
佐藤：リスナーの皆さんから、日々のなかで一番輝いているときを教えてもらい、今後の人生を輝くうえでのヒントを探していくコーナーでございます。
◆長野が実践する“健康法”
＜リスナーからのメッセージ＞
「夜遅くまで仕事を頑張った帰り道、ヘトヘトになりながら電車で居眠りをする時間が一番のゴールデンタイムです。“今日も1日頑張った！”という充実感があって、それが癒やしの時間でもあります」
佐藤：これは、長野さんはなかなか実感が湧かないかもしれないですが。
長野：でも、新幹線や飛行機の移動中に寝たりしますし、確かにいい時間ですね。
佐藤：そうか。毎日どのくらい寝ますか？
長野：バラバラですけど、そこまで寝なくても大丈夫かもしれないです。まあ大体6、7時間くらいですかね。
佐藤：じゃあ寝るときって、アスリートの方は結構リカバリーウェアを着たりするのを聞きますが、長野さんはどんな格好で寝ているのですか？
長野：僕は本当に何も着ていないです。
佐藤：ええ!? 本当ですか？
長野：はい。ノーパン健康法っていうのがあるらしくて、それを聞いてからやるようになりました。
佐藤：いや、ノーパンを通り越しているじゃないですか（笑）。実際は体にいいですか？
長野：風邪も引きにくかったですし、いいんじゃないかなと思います。
佐藤：ご自宅ではもちろんですけど、遠征先とかでも？
長野：はい、寝るときは裸で寝ています。
佐藤：へえ～、意外でした。
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/