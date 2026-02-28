今日の運勢は？ ★2026年3月1日（日）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年3月1日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）3月1日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気です。今日は新しいことに挑戦をしたり、今後どんな風に進んで行きたいのか、改めて考えてみると良さそうです。新しく勉強を始めてみたり、海外に関することで情報収集を進めたりできると良い日です。自分自身の成長のために必要なことも考えてみましょう。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は趣味も充実しやすい日なので、好きなことにとことん打ち込んでみるのも良さそうです。人脈がテーマでコミュニケーションが活発な運気です。今日は自分が大切にしている価値観が違う人であっても、交流を大切にしてみましょう。対人運が好調です。今日はパートナーとの対話を大切にしましょう。また、自分自身の心と深く向き合うことに時間を注ぐのにも良い日です。趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は今後の自分に必要なスキルについても考えてみると良い日です。SNSでネットサーフィンをしてみるのも良さそうです。仕事が忙しい1日となりそうです。頑張りすぎには注意が必要な運気なので、今日は仕事や課題を進める際は区切りの良いところで終えることを心掛けてみましょう。内省がテーマです。今日はこれまでを少し振り返って、思考の整理をしてみましょう。身の回りで不要に感じるものがあれば思い切ってこのタイミングで手放してみると良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けや書類の整理ができると良さそうです。夜はゆっくりとお風呂に浸かってリラックスする時間を持つようにしましょう。金運が好調です。今日は財布の中の整理やお金に関することで見直しをしたり、不要に感じるものをフリマに出したりして、整理をするのも良さそうです。モヤモヤが出やすい日となりそうなので、思考の整理に時間を注ぎましょう。現状で頭に浮かんでいることをまずは書き出してみたり、掘り下げてみたりすると、気分がスッキリしてきそうです。疲れが出やすいかもしれません。沢山睡眠をとったり、「休息」をテーマに過ごしてみましょう。マッサージを受けたり、温泉にいくのも良さそうです。今日は不要に感じるものを手放したり、断捨離ができたりすると良い日です。人間関係の見直しも進めてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/