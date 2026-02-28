元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。3月に開催される「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」で期待する選手を明かした。

中田翔氏

「2番・大谷(翔平)選手、3番…」

WBCで期待する選手を聞かれ、中田氏は「ほかのテレビで、(WBCの)オーダーを組む企画があったんですけど」と切り出し、「その時に2番・大谷(翔平)選手、3番・近藤(健介)選手にしたんですけど、ポイントとして僕は近藤選手の名前を挙げさせてもらいました」と回顧。

その理由を「純粋に誰がどう見ても大谷選手が警戒されるなかで、勝負も避けられる場面も増えてくると思いますし、どうしてもピッチャーが苦手意識があって、ボール、ボール……となるなかで、次の近藤選手がカギを握ってくるんじゃないかなという」と説明した。

さらに、中田氏は「そこで1番、2番、3番で塁を埋めることができれば、その後に村上(宗隆)選手であったり、岡本(和真)選手であったり、吉田正尚選手であったり、鈴木誠也選手もいますから」と続け、「その辺で大量得点を狙えるんじゃないのかなという意味合いで、僕は近藤選手に期待したい」と語っていた。