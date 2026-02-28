UEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が28日に行われ、ラウンド16でレヴァークーゼン（ドイツ）とアーセナル（イングランド）の対戦が決まった。レヴァークーゼンの対イングランド勢の成績に注目が集まっている。データサイト『Opta』が伝えた。

レヴァークーゼンが欧州主要大会の決勝トーナメントでイングランド勢と対戦するのは、アーセナルが6度目となる。過去5回中4回は、レヴァークーゼンがイングランド勢を下して次のラウンドに駒を進めている。

唯一レヴァークーゼンを倒して次のラウンドに突破したのは、2004－05シーズンのラウンド16で対戦したリヴァプール。その勢いでイスタンブールまで辿り着き、欧州を制覇した。つまりここでレヴァークーゼンを下せば“ビッグイヤー”に手が届くのでは、というジンクスに現地の“グーナー”もにわかに期待を寄せているようだ。

レヴァークーゼンとアーセナルが欧州の舞台で対戦するのは、2001－02シーズンのCL第2グループステージ以来、25年ぶり2度目。当時はレヴァークーゼンの本拠地『バイアレーナ』で1－1のドローに終わったが、アーセナルが旧ホーム『ハイバリー』で4－1の勝利を収めていた。なお、デポルティーボとユヴェントスも同居した死の組を首位突破したのはレヴァークーゼンで、アーセナルは3位で敗退していた。

決勝トーナメントではイングランド勢と相性がいいレヴァークーゼンだが、グループステージも含めると6勝7分13敗。それでも、今季のグループフェーズではマンチェスター・シティに勝利し、ニューカッスル戦もビハインドを追いついてドローに持ち込んだ。直近のホーム戦では5試合連続クリーンシートを達成するなどチームの調子も上向いており、プレミアリーグ首位に立つアーセナルといえども侮ることのできない相手だ。

ファーストレグは3月11日にレヴァークーゼンのホームで、セカンドレグは3月17日にアーセナルのホームで行われる。

◆■欧州大会決勝Tにおけるレヴァークーゼンvsイングランド勢

▼2001－02 CL準々決勝 vsリヴァプール

ホーム：4－2

アウェイ：0－1

2戦合計：4－3

▼2001－02 CL準決勝 vsマンチェスター・ユナイテッド

ホーム：1－1

アウェイ：2－2

2戦合計：3－3（アウェイゴール）

▼2004－05 CLラウンド16 vsリヴァプール

ホーム：1－3

アウェイ：1－3

2戦合計：2－6

▼2006－07 UEFAカップ・ラウンド32 vsブラックバーン

ホーム：3－2

アウェイ：0－0

2戦合計：3－2

▼2023－24 ヨーロッパリーグ準々決勝 vsウェストハム

ホーム：2－0

アウェイ：1－1

2戦合計：3－1