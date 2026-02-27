花澤香菜 新曲「Cipher Cipher」をライブで披露するとファンが“犬”に!?「いびつな関係すぎてオススメできないです」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。2月21日（土）の放送は、花澤香菜さんが登場！ 2月18日（水）にリリースされたシングル「Cipher Cipher」について伺いました。花澤香菜さんは2003年に声優デビューし、2006年にテレビアニメ「ゼーガペイン」のヒロイン、カミナギ・リョーコ役を担当。この作品をきっかけに、本格的な声優活動がスタートします。歌手としては2012年にソロデビューを果たし、声優としては史上初の快挙となるデビューシングルから4作連続でオリコンTOP10にランクイン。2015年には日本武道館での単独公演、声優デビュー20周年を迎えた2024年には初のZeppツアーを開催しました。遠山：2月18日（水）に新曲「Cipher Cipher」がリリースされています。遠山・潮：おめでとうございます！花澤：ありがとうございます！潮：「Cipher Cipher」は、現在公開中のテレビアニメ「魔都精兵のスレイブ2」エンディングテーマで、花澤さんは、この作品に登場する山城恋の声も担当しています。花澤：そうなんです。恋ちゃんというすごく強い女の子の声を担当しています。遠山：この曲は、「SHINOBI-NAI」も作詞作曲されたポルカドットスティングレイの雫さんが担当していますが、どういう流れで制作していったのですか？花澤：「魔都精兵のスレイブ2」のエンディングになりますよっていうタイミングで、チームと“誰に曲を作ってもらおうか”って話し合ったときに、「SHINOBI-NAI」もすごく良かったし、ポルカとこのアニメの雰囲気もめちゃくちゃ合うなと思って、雫さんにお願いしました。遠山：「こういう感じがいいです」っていう発注もしました？花澤：そうですね。ポルカのバキバキな生バンドの感じを活かしてほしいとか、バトルシーンもたくさんある作品なので、そういう場面でも合うようにっていうのと、歌詞に対しては私から……その時期は「他の人と戦ってる」っていうよりかは「自分との戦い」の場面がすごく多くて。そういうときに、ちょっと背中を押してくれるようなテーマの楽曲がいいなっていうのを雫さんにお伝えして、作ってもらった感じです。遠山：そういう思いだったり、アニメの作品の世界も相まって、（歌詞の）言葉が結構ハードと言いますか、「こんな言葉を使うんだ！」みたいなのもあって。花澤：“犬になっちまえよ”とか、あまりないですよね（笑）。それも山城恋ちゃんになぞらえたフレーズではあるんですけど、そういうのを意識して作っていただいた感じがします。潮：めっちゃいいです。“最低”っていう（歌詞として）あまり聞かないような言葉でも、その後に笑い声みたいなのも入っていて、そこだけ「笑い声を聴きたい！」って何回も聴いたり、どこをとっても楽しくてノリノリになっちゃいます。花澤：うれしい～。雫さんにはボーカルディレクションもしてもらったんですけど、その笑い声のところも「こういう風に言って」とか、「もっと人を見下して歌って」とか（笑）。遠山：えー!? そうなんだ！花澤：そういう指示も受けながら歌った曲です。――番組では「Cipher Cipher」（花澤香菜）をオンエア。遠山：いい！花澤：ありがとうございます。潮：“Hoo, hoo”でテンションが爆上がります。遠山：これを聴きながらだと思いますが、SNSでリスナーが「ツーマンライブ『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』東京会場（EX THEATER ROPPONGI）に行きました。みんなで犬になりました」っていう……犬になった？花澤：そうなんです、みんな強制的に犬になってもらって（笑）。遠山：何をおっしゃっていますか（笑）？花澤：この曲を歌う前に、「サビの前は『お手』と言うので、みんなで手を上げてノッてください。そして、“犬になっちまえよ”のフレーズの後に、みんなで『ワン！』って言うんだよ、いいね？」って言ったら、みんなすぐ「ワン！」って（笑）。犬になる準備ができすぎていて。遠山：みんなお利口さんだな（笑）。潮：すごい……素敵な関係性というか。花澤：素敵な関係性ですか（笑）!? いびつな関係すぎて、あまりオススメできないですよ。潮：なかなか見たことがない光景というか、一体感もあって。遠山：でも確かに、一体感はありましたね。次回2月28日（土）の放送は、OKAMOTO'S オカモトショウさんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ