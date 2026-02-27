冷凍麺の概念が変わる!? “ど真ん中”を狙った家系ラーメン、元祖・台湾まぜそばの職人技探求…「キンレイ」のクオリティ＆手軽さに菅原茉椰「精神的にも肉体的にも支えられた」

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、"ラジオの中の会社"をコンセプトに日常を共有していくTOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。

2月17日（火）の放送では、根強いファンも多い冷凍食品メーカー「キンレイ」の看板ブランド「お水がいらないシリーズ」から人気商品の「お水がいらない 横浜家系ラーメン」と「麺屋はなび 台湾まぜそば」に注目！ スタジオでは、やしろと浜崎が両商品を実食し、“食レポ”で味の魅力を伝えたほか、ゲストに株式会社キンレイの若生（わこう）さんとタレントの菅原茉椰（すがわら・まや）さんを迎え、そのこだわりを深掘りしました。

◆ガス会社から始まった“冷凍麺の革命”

1974年創業、2024年に創業50周年を迎えた冷凍食品メーカー「キンレイ」。アルミ鍋の鍋焼うどん、簡単調理「お水がいらない」シリーズなどでファンが多い「なべやき屋キンレイ」は、“真心の手仕事で専門店を超える味を追求する”というブランドコンセプトを掲げた同社の看板ブランドです。

番組冒頭、キンレイの若生さんは同社の意外なルーツを明かしました。

もともとは関西のガス会社から始まったキンレイ。ガスの冷熱を利用した冷凍技術から、冷凍食品事業がスタートしたといいます。

「しっかり凍らせるからこそ、専門店品質の出来立ての味を家庭にお届けできる」という信念のもと、コンビニエンスストアでの「アルミ鍋入りの鍋焼うどん」のヒットを経て、現在は創業51年目。昨年からの50周年キャンペーンを継続しており、4月まで大々的に展開中とのことです。

◆「これこれ！」“ど真ん中”を狙った家系ラーメン

この日、まず紹介したのは、人気シリーズの「お水がいらない 横浜家系ラーメン」。

神奈川県発祥の豚骨醤油ラーメン「家系ラーメン」。この商品は、日本最大級のラーメン専門クチコミサイトを運営する「株式会社ラーメンデータバンク」の監修を受けて開発されました。キンレイの若生さんは「家系には醤油がとがったもの、豚骨が強いものなど多様な特徴がありますが、あえて“皆さんが思う家系のイメージのど真ん中”を目指しました」と語ります。

試食したやしろは、一口すするなり「これこれ！ これが家系!!」と大絶賛。特に、こだわりのスープに浸して、ごはんに巻いて食べるための“別添えの海苔”の配慮など、家系ファンも納得のクオリティとなっています。

◆“料理をしない”菅原茉椰を救った!?

後半には、名古屋でのアイドル時代からキンレイと縁が深い、元SKE48の菅原茉椰さんが登場。現在は東京でマルチに活動する菅原さんですが、「本当に料理をしないので、火にかけるだけ、レンジに入れるだけで完成するキンレイさんには、精神的にも肉体的にも支えられました」と、深い感謝を伝えました。

◆“鉄鍋炒め”の台湾ミンチが決め手！ 職人技も再現!?

そんな菅原さんが“激推し”するのが「麺屋はなび 台湾まぜそば」です。

名古屋名物・台湾まぜそばの元祖である名店「麺屋はなび」が監修したこの商品は、電子レンジ調理だけで本格的な味が楽しめます。

キンレイ若生さんによると、具材の「台湾ミンチ」は工場の鉄鍋でニンニクの香りを引き出しながら、手作業に近い工程で作られているとのこと。さらに驚くべきは、麺の質感です。

「はなびさんの特徴である、麺の表面をあえて傷つけて出す“ぬめり”。これによってミンチと麺が一体化するのですが、店主さんからアドバイスをいただき、何度も試作して専門店の品質に近づけました。店主からもOKをもらいました」（キンレイ若生さん）

これには菅原さんも「そんなに手間がかかっていたんですか！」と驚き、実食したやしろも、あまりの美味しさに箸が止まらず「もう1袋いけそう！」と漏らすほどでした。

◆専門店の店主が語る“味作りの裏側”も！「特設サイト」で公開中

番組の終盤、若生さんが紹介したキンレイ創業50周年特設サイト「KINREI 50th ANNIVERSARY キンレイのおいしさって、なんだろう？」では、放送で触れられたこだわりをさらに深掘りするコンテンツが公開されています。

ここでは、キンレイが歩んできた50年の歴史を「ものづくり」の視点から紐解く全50本のストーリーが順次掲載されています。

なかでも注目は、店主との対談コンテンツです。今回紹介した「麺屋はなび」をはじめ、全国の名だたるラーメン店の店主が、キンレイの技術力や共同開発の裏側について語っています。

人気店の店主たちが、なぜキンレイに監修を託し、どのようにして「お店の味」を冷凍食品へと落とし込んでいったのか。その試行錯誤のプロセスを、当事者たちの言葉で読むことができます。

また、サイト内ではオリジナルどんぶりが当たるなど、50周年を記念した「大感謝祭」キャンペーンの情報も掲載されています。

放送を通じてキンレイの「専門店品質」に興味を持った方は、ぜひ特設サイトでその背景にある物語に触れてみてはいかがでしょうか。

