Mrs. GREEN APPLE大森元貴「冬季オリンピックのタイミングで届けられたのは嬉しいですね」『アポロドロス』新Verに込めた10年の軌跡

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月16日（月）の放送では、「ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピック」のテレビ朝日系列スポーツ応援ソング「アポロドロス ～2026 winter version～」や、その制作背景を追ったビハインド映像について語りました。――イタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォで開催された「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」。Mrs. GREEN APPLEの楽曲「アポロドロス」が、新たに「アポロドロス ～2026 winter version～」として、テレビ朝日系列のスポーツ応援ソングに起用されました。また、ミセスの公式YouTubeチャンネルでは、同曲の制作過程を追ったビハインド映像「Mrs. GREEN APPLE『アポロドロス』Behind the Scenes 2024 / 2026」も公開しました。「アポロドロス」2026バージョンの「Behind the Scenes」を観させていただきました！ 力強く、儚くしなやかな一面もあるアポロドロスが、あんなに素敵にアレンジされるなんて……。とても綺麗なメロディーに圧倒されました。Behind the Scenesも、楽曲への想いが詰まっていて、何度も見返しています！私は弓道部で大会が近いのですが、精神状態に結果が左右されることもあり、不安もたくさんあります。でも、弱気になったときはアポロドロスを聴いて自分をシャキッとさせています！ いつも素敵な楽曲をありがとうございます！（栃木県 14歳）大森：ありがとうございます！藤澤：ありがとうございます！若井：ありがとう！大森：そう！ Behind the Scenesが出て。2024年にレコーディングしたものと2026年を繋いでいて。もっと言うと、「命に花」というフレーズの箇所があるんですけど、僕が10年ぐらい前に作ったものが、本当にいろんな時代を架け橋となって作った「アポロドロス」という楽曲が、改めてこのミラノ・コルティナ・ダンペッツォ2026冬季オリンピックのタイミングで届けられたというのは、嬉しいですね！藤澤：2026年バージョン！若井：「命に花」のデモテープの音も公開したもんね！ 俺たちとしては聞き馴染みがあるけど……。藤澤：デモ音源が聴けるって、なかなかないよ！若井：そうそう！ すごいよね。大森：まだの方はぜひ、YouTubeに上がっていますので！ 観てみてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info