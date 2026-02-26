サカナクション、東京事変、ビートルズ、米津玄師…重低音の魅力に溺れる！「ベース」ソングTOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

2月22日（日）の放送では、「低音に注目！ ベースソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「低音に注目！ ベースソングTOP10」

・1位：サカナクション「忘れられないの」

・2位：The Beatles「Come Together」

・3位：東京事変「透明人間」

・4位：Michael Jackson「Thriller」

・5位：Suchmos「STAY TUNE」

・6位：ももいろクローバーZ「GOUNN -ZZ ver.-」

・7位：チャットモンチー「Last Love Letter」

・8位：米津玄師「KICK BACK」

・9位：Red Hot Chili Peppers「Around the World」

・10位：ゲスの極み乙女「私以外私じゃないの」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「低音に注目！ ベースソングTOP10」は、世代や国境を越え、ベースという楽器の幅広いサウンドスタイルを堪能できる楽曲が揃う結果となりました。

低音を支えるだけでなく、ボーカルと同じように旋律を奏でる「メロディアス型」や、打楽器のように強烈なアタック感とリズムを生み出す「パーカッシブ型」。さらには、テクニック以上に空気感を重視し、聴く人を自然に踊らせる「グルーヴ型」など、多彩なアプローチが光ります。

ランクインした多くの楽曲に共通しているのは、普段は目立たないパートながら、一度注目して聴くと抜け出せなくなる「沼るフレーズ」を奏でている点です。

バンド内では「縁の下の力持ち」や、サウンドの根幹を支える「大黒柱」と言われることが多いベース。だからこそ、その存在感に気づいたときのギャップに魅了された方も多かったのではないでしょうか。聴き馴染みのある楽曲の、新たな一面を発見できるTOP10となりました。

次回3月1日（日）の放送テーマは、「アナタは誰を思い浮かべる？『ガールフレンド』ソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/