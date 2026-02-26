今日の運勢は？ ★2026年2月27日（金）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月27日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月27日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の煌珠（こうじゅ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？モヤモヤした気分が吹き飛び、活発な自分が戻ってくるようです。周りに対しても、気を使いすぎずに丁度よい距離感で接することができるでしょう。いつもより行動範囲を広げてみると良いかも。大きな仕事など任されるかも。プレッシャーよりも、期待されていることが嬉しいので頑張れそうです。活躍している自分をイメージすると良いでしょう。仲間との連携も大事にしてみて。好きな人と心が通じ合いやすく、ときめく一日を過ごすことができそうです。フリーであれば、積極的にコミュニケーションをとりましょう。あなたの笑顔で周りの空気も良くなることでしょう。楽しい出来事が沢山起こりそう。趣味を通じて友人ができるかも。話しやすい相手ができると、くすぶっていた気持ちも減っていくようです。今日は、お気に入りのアイテムやファッションで出かけるのもおすすめ。自分の役割をしっかり果たせるようです。先輩などから感謝の言葉をかけられるかも。午後はパートナーや恋人と久しぶりにゆっくりできるかも。ここ最近の出来事などを報告し合うのも楽しそうです。メリハリがないと、ついついお菓子を食べながらテレビを見てしまうなど、自堕落な一日になってしまうかも。自分から心を開けば、協力してくれる人も多いようなので、一人でモヤモヤせずに活発に動いてみて。今日は、苦手なものから先に片付けるようにすると◎。面倒に思ってしまうと、余計なストレスを感じてしまうかも。肩の力を抜いて、音楽などを聞きながら遊び感覚で行ってみるのもアリ。趣味の活動などを積極的におこなうといいかも。年齢や性別を問わず、様々な人と関わってみましょう。そのなかで自分の生きがいなどについて考えるかも。将来に対するイメージがわいたら、ノートなどに書き出してみると良いでしょう。家族や親しい間柄の人たちと行動することが多くなりそうです。皆のスケジュールを管理して、スムーズに動けるような工夫をすると良いかも。気分を入れ替えたいときは部屋の換気をしてみましょう。金銭管理にちょっとシビアになるようです。無駄を省こうと頑張りすぎると、周りはプレッシャーを感じてしまうかも…。緩められるところは緩めるようにし、臨機応変になりましょう。上手くいかないことがあっても、ぐっと堪えるようにしましょう。後で家族や恋人に話をするとスッキリできそう。推し活などを行い、気分を入れ替えるのもアリ。自分を元気にしてくれる存在を大切にしてみて。お茶の時間など、忙しい合間にもほっこりできるときを持ちましょう。読書などもおすすめです。現実とは違った世界観を楽しむと、心に余裕が戻ってくるようです。今夜は、間接照明などを灯してリラックスを。あなたの情熱が空回りし、思いが裏目に出やすい日。本音で向き合う場面ではあなたの信念が試されるでしょう。弱点を突かれて落ち込むかもしれませんが、再考と地道な努力が成果に繋がるカギとなりそうです。■監修者プロフィール：煌珠（こうじゅ）東京・池袋占い館セレーネ所属。25年間、夜の社交場のママを務めた経験を活かし、タロットやオラクルカード、数秘術など相談内容に合わせて、豊富な占術を駆使し望む未来へ後押しする。電話占いメルでも活躍。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/