日本の消費者の40%が、配達において「速さ」より「確実性」を重視していることが、Uber Eats Japanが発表した調査で明らかになった。

Uber Eats Japanは2月26日、日本のオンラインショッピング利用者3,000名以上を対象に実施した意識調査「オンデマンドか、取り残されるか：日本における小売配達の未来」を発表した。「オンデマンド配達」とは、2時間以内の即時配達を指す。

「速さ(3%)」「配達料金(32%)」よりも「確実性(40%)」を重視

オンラインショッピングで最も重要な要素として、「配達時間の確実性・可視性(40%)」が、「配達料金(32%)」「配達の速さ(3%)」を上回った。消費者は、単なる安さや速さよりも「いつ届くか」というコントロール性・確実性を高く評価した。

また約8割の消費者が「ポジティブな配達体験は再購入意欲を高める」と回答した一方で、5割以上が過去12か月間に配達トラブルを経験していた。

オンデマンド配達に魅力を感じる消費者は半数以上いたが、実際の利用経験者は約1割にとどまり、理想と現実のギャップが浮き彫りとなった。また、特にラグジュアリー商品(65%)や花・ギフト(55%)など、タイミングが重視される商品で需要が高かった。

同社 リテール事業営業部長の河西肇氏は、オンデマンド配達を「ブランド価値向上の重要な要素」と位置づけている。なお、この調査は、Accenture Song傘下のfiftyfive5の協力のもとで実施された。